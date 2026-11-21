La Escuela de Artes Visuales presente en la Noche de las Galerías

La Escuela de Artes Visuales de Paraná se sumó por primera vez a la Noche de las Galerías 2026, con una propuesta que permitió al público recorrer sus instalaciones y conocer las producciones de sus estudiantes. La muestra “ADN emergente” reunió obras de alumnos de distintos niveles y convirtió a la institución en una nueva parada del circuito cultural de la ciudad.

La exposición fue realizada por estudiantes y contó con el acompañamiento de un equipo de trabajo que los ayudó a desarrollar sus producciones. La iniciativa buscó abrir un espacio de participación para los artistas en formación y acercar sus trabajos a la comunidad.

“Estamos realmente muy felices, muy orgullosos de poder participar por primera vez en las noches de las galerías”, expresó Karina, integrante de la institución, quien destacó la posibilidad de abrir la escuela un sábado para recibir a quienes recorrían las distintas propuestas culturales de Paraná.

Una muestra con seis años de historia

“ADN emergente” es una muestra que se realiza desde hace seis años y que permite a estudiantes de diferentes niveles participar con sus propias obras. “ADN se viene gestando hace ya muchos años y es una muestra que le permite, como decía Ludmila, una oportunidad a los estudiantes para que puedan participar de una muestra”, señaló Luciana, integrante del equipo organizador.

La participación fue abierta a los alumnos de todos los niveles, desde los ingresantes en adelante. Cada estudiante pudo inscribirse de acuerdo con sus intereses y contó con el acompañamiento de un equipo que colaboró durante el proceso de producción.

“Desde los ingresantes en adelante, al que le llame la atención la temática, se inscribe y tiene todo un equipo que lo va a ir ayudando”, explicó Ludmila.

En esta edición, la temática elegida fue la herencia, abordada desde una perspectiva personal por cada artista.

“En esta ocasión la temática fue herencia, que nosotros le dimos toda la libertad que ellos lo relacionen desde un ámbito más personal”, agregó la organizadora.

El acompañamiento a los artistas en formación

La muestra también representa un espacio de aprendizaje y crecimiento para los estudiantes, que cuentan con el apoyo de un equipo durante el desarrollo de sus producciones.

“Nosotros como equipo tenemos el rol de ayudar a los artistas a que puedan también producir su obra y acompañarlos en ese proceso que muchas veces es muy complicado y claramente o en la mayoría de los casos no es lineal”, destacó Luciana.

La propuesta busca que los alumnos puedan experimentar con sus ideas, desarrollar sus trabajos y compartirlos con el público en un espacio de exhibición.

La participación en la Noche de las Galerías significó, además, una oportunidad para que la institución mostrara el trabajo que realiza durante el año y fortaleciera su vínculo con la comunidad.

“Estamos muy contentos de que la escuela por fin tenga el auge y el reconocimiento que merece como una de las tantas escuelas de artes visuales que hay en Paraná”, expresó Ludmila.

Una nueva oportunidad para acercarse al arte en Paraná

La Noche de las Galerías es una propuesta cultural que reúne a galeristas y artistas visuales de la ciudad, con la participación del municipio de Paraná y el Ente Mixto de Turismo (Empatur).

En esta edición, la Escuela de Artes Visuales se incorporó al recorrido para ampliar las posibilidades de acceso a las artes visuales y mostrar las producciones de sus estudiantes.

“Yo creo que cada vez hay más personas, más seres humanos que aprecian más esto que siempre estuvo como no escondido, pero yo creo que siempre fue más el teatro, la música, pero las artes visuales realmente cada vez tienen una presencia impresionante en la ciudad”, sostuvo Karina.

La integrante de la institución también destacó el acompañamiento de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a la que pertenece la escuela a través de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.

“Estamos realmente orgullosos y orgullosas y queremos celebrar todo esto que nos viene pasando”, manifestó.

Durante la jornada, la institución recibió a visitantes que recorrían distintas galerías y espacios culturales de Paraná. Algunos de ellos destacaron la posibilidad de disfrutar de una noche dedicada al arte y a la cultura local.

“Es una noche especial para mí. La noche de los museos, la Noche de las Galerías, es embeberse en la cultura de Paraná. Muy lindo, vale la pena salir de la comodidad de la casa, ir a atravesar este trayecto cultural y me voy a llevar buenas imágenes”, expresó una de las visitantes.

La muestra continuará con otras actividades

La exposición “ADN emergente” estuvo abierta al público durante la Noche de las Galerías, hasta las 23. Luego, los estudiantes y el equipo organizador comenzaron a preparar el espacio para las próximas actividades de la institución.

“Mañana los chicos van a venir a trabajar, a desarmar todo porque el martes se inaugura otra obra que es de los talleres de niños, de jóvenes y la otra semana de los adultos”, explicó Karina.

La escuela cerrará el año con una agenda de muestras y actividades que permitirá conocer las producciones de los distintos talleres.

“Estamos terminando el año y muy felices por todo lo que viene creciendo esta escuela. Realmente una maravilla”, concluyó.