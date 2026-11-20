El Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez de Paraná inauguró el 63° Salón Provincial de Artes Visuales, una de las principales convocatorias artísticas de Entre Ríos. La edición de este año tiene un significado especial porque se realiza en el marco del centenario de la institución y reúne obras de artistas de distintos puntos de la provincia.

En esta convocatoria se presentaron numerosas propuestas y el jurado seleccionó más de 50 obras para integrar la exposición. Además, se otorgaron 12 premios distribuidos en seis categorías, con dos reconocimientos por disciplina: primer y segundo premio.

El secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello dialogó con Elonce y destacó la importancia del encuentro para el ámbito cultural entrerriano y explicó que los premios son adquisiciones mediante las cuales el Estado compra las obras ganadoras para incorporarlas al patrimonio del museo.

“Es el número 63 ya del Salón Provincial de Artes Visuales, donde participan artistas de toda la provincia de Entre Ríos. Es el premio más importante donde todos los artistas quieren estar”, señaló.

También resaltó la participación y el nivel de las propuestas presentadas. “Es un salón muy especial para todos los entrerrianos porque es el salón del centenario del museo y con una gran participación de artistas que pueden celebrar, premiados y seleccionados, la vitalidad, la potencia y el talento del arte entrerriano”, expresó.

Los artistas premiados y sus obras

Entre los reconocimientos entregados hubo representantes de distintas localidades entrerrianas y disciplinas artísticas. Karina Marillo, de Concepción del Uruguay, recibió una distinción en la categoría Dibujo.

“Estoy muy emocionada y agradecida al museo por este reconocimiento”, manifestó la artista, quien también compartió la celebración con colegas de distintos puntos de la provincia.

En Escultura, el primer premio fue para Belén Céspedes, quien presentó una obra vinculada con la Casa de Quiroz. “Obtuve el primer premio en la categoría Escultura con una obra que hace referencia a Quiroz, a la Casa de Quiroz. Celebrando un poco este día y los 100 años del museo también”, contó.

Por su parte, Carla obtuvo el primer premio en Pintura y destacó la posibilidad de compartir el reconocimiento con otros artistas. “Estoy festejando, pasando un lindo momento con colegas, con gente muy querida y no solo de Paraná, sino también del resto de la provincia. Estoy súper feliz”, expresó.

Otra de las premiadas fue Ludmila Becker, de Villaguay, quien recibió el primer premio en Arte Textil. La artista valoró especialmente la posibilidad de encontrarse personalmente con colegas con quienes habitualmente mantiene contacto a través de las redes sociales.

“Este es el salón más importante que tiene la provincia y es el evento justo donde podemos coincidir y encontrarnos con gente que tenemos en las redes. Es compartir el trabajo que uno viene haciendo hace mucho tiempo”, sostuvo.

Becker recordó que participa de distintas ediciones del salón desde hace más de 15 años y consideró que el reconocimiento representa una satisfacción especial dentro de su trayectoria.

En la misma categoría, Alonso Villanova, también de Villaguay, obtuvo el segundo premio. Su propuesta artística tiene una fuerte impronta vinculada con el carnaval.

“La estética es muy carnavalera porque el carnaval me atraviesa, expreso un poquito esto con la obra que quedó seleccionada”, explicó.

El acompañamiento de la Asociación de Amigos

La inauguración también contó con la participación de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, una organización civil que acompaña las actividades de la institución y colabora con sus necesidades.

Su presidenta, Susana Llensa, explicó que la entidad trabaja de manera independiente y realiza aportes económicos y tareas de difusión para respaldar al museo. Actualmente, la comisión está integrada por entre siete y diez personas y cuenta con menos de 100 asociados, que colaboran mediante una cuota de bajo valor.

“Apoyamos todas las actividades del museo, la ayudamos a difundir, hacemos nuestro pequeño aporte económico en la medida que podemos a las distintas necesidades que ellos nos van planteando”, señaló Llensa.

Además, destacó el compromiso de quienes integran la organización y la importancia de cada contribución para sostener el trabajo cotidiano de la institución.

La muestra podrá visitarse hasta marzo

El 63° Salón Provincial de Artes Visuales permanecerá abierto al público hasta marzo, aproximadamente, en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, ubicado en Paraná.

La exposición permite conocer las producciones de artistas entrerrianos que trabajan en distintas disciplinas y constituye un espacio de encuentro, reconocimiento e intercambio para el sector cultural de la provincia.

La edición adquiere un valor especial por coincidir con los 100 años del museo, una institución fundamental para la preservación y difusión del patrimonio artístico entrerriano.