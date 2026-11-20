REDACCIÓN ELONCE
El hecho se registró este viernes por la noche en calle Ramón Pichón Sánchez, en jurisdicción de Comisaría Sexta. Dos personas fueron encontradas sin vida y una de ellas sería integrante de una fuerza de seguridad. El fiscal Dato trabajaba en el lugar.
Dos personas fueron halladas fallecidas este viernes por la noche en calle Ramón Pichón Sánchez, en Paraná, en un hecho cuyas circunstancias eran materia de investigación, aunque en las primeras informaciones se habla de un doble homicidio. Según la información preliminar a la que accedió Elonce, una de las víctimas sería integrante de una fuerza de seguridad provincial.
El episodio se registró en jurisdicción de Comisaría Sexta, en un sector cercano a calle Benjamín Victorica. Personal policial intervino en el lugar, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
Asimismo, se confirmó la presencia del fiscal Leandro Dato, quien trabajaba en el lugar para avanzar con las primeras medidas investigativas.
Investigan las circunstancias de las muertes
Según datos preliminares a los que accedió Elonce, la víctima era una mujer de aproximadamente 30 años, de apellido Pratti, que prestaba servicios en el sistema de emergencias 911 de la Policía de Entre Ríos.
Las primeras versiones indicaron que la mujer habría manifestado su intención de separarse de su pareja. En ese contexto, el hombre presuntamente le quitó su arma reglamentaria y le disparó, provocándole la muerte. Posteriormente, se habría quitado la vida con la misma arma.