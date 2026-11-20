El riesgo país subió 14,9% y superó los 1.000 puntos básicos, mientras que el dólar oficial llegó a $1.600 y los financieros registraron fuertes aumentos. La caída de los bonos argentinos y la búsqueda de cobertura cambiaria marcaron la jornada.
El riesgo país y el dólar registraron fuertes subas este viernes 20 de noviembre, en una jornada de tensión para los mercados financieros argentinos. El indicador elaborado por J.P. Morgan aumentó 14,9% y alcanzó los 1.070 puntos básicos, mientras que el dólar oficial llegó a los $1.600 en el Banco Nación y las cotizaciones financieras superaron los $1.700.
La escalada del riesgo país estuvo vinculada con una nueva caída de los bonos soberanos argentinos en Wall Street. Los títulos públicos en dólares extendieron las pérdidas de las últimas jornadas, en un escenario de mayor volatilidad internacional y creciente demanda de cobertura cambiaria.
En paralelo, el dólar mayorista avanzó 0,9% y cerró en $1.580, mientras que el minorista aumentó $15 y alcanzó los $1.600 en el Banco Nación. El promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central se ubicó en $1.595,22.
El riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos
El indicador de J.P. Morgan alcanzó su nivel más elevado desde octubre del año pasado, luego de una jornada marcada por las ventas de deuda argentina, detalló Iprofesional.
Los bonos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registraron retrocesos superiores al 3%, mientras que los Bonares, sujetos a legislación argentina, perdieron hasta 2,8%.
Desde InvertirOnline (IOL) atribuyeron el comportamiento de los activos al desarme de posiciones de riesgo en los mercados internacionales, la ampliación de la brecha cambiaria y la salida de inversiones en pesos hacia instrumentos de cobertura.
El dólar financiero registró fuertes aumentos
La presión cambiaria también se reflejó en las cotizaciones alternativas, que experimentaron incrementos superiores a los $50 durante la jornada.
El dólar MEP avanzó 3,5% y alcanzó los $1.701, con una suba de $58 respecto del cierre anterior. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) aumentó 3,2% y llegó a los $1.799, unos $56 por encima de la cotización previa.
El dólar blue también registró movimientos alcistas: aumentó $35, equivalente al 2,1%, y terminó la jornada en $1.675. De esta manera, la brecha entre el CCL y el dólar mayorista se ubicó cerca del 13%.
Los bonos cayeron y las acciones cerraron con resultados mixtos
El mercado accionario mostró un comportamiento dispar. El índice MSCI Merval terminó con una leve suba del 0,1% medido en pesos, aunque registró una caída del 1,9% cuando se lo expresó en dólares.
En Wall Street, los certificados de acciones argentinas (ADR) operaron mayoritariamente en terreno negativo. Edenor encabezó las pérdidas con un retroceso del 6,6%, seguida por Supervielle, que cayó 5,4%, y BBVA Argentina, con una baja del 4,3%.
En contraste, Globant avanzó 2,3% y Vista Energy ganó 0,2%, convirtiéndose en las excepciones positivas dentro del panel de empresas argentinas.
El riesgo país acumula una suba superior al 150% desde julio
La evolución del indicador durante los últimos meses reflejó un cambio significativo respecto del primer semestre del año.
En julio, el riesgo país había alcanzado un mínimo de 402 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018. Posteriormente, comenzó una tendencia ascendente que lo llevó a cerrar agosto en 512 unidades, septiembre en 607 y octubre cerca de los 787 puntos.
Durante noviembre, la volatilidad se intensificó. El 6 de noviembre llegó a los 939 puntos, luego retrocedió hasta la zona de 830 y 850 unidades y volvió a subir el jueves 19, cuando terminó en 931 puntos. Con el salto de este viernes hasta las 1.070 unidades, el riesgo país acumuló un incremento superior al 150% desde el mínimo registrado en julio.