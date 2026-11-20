Dos emprendedores entrerrianos desarrollaron un collar que convierte a las vacas en sembradoras, mediante un mecanismo que aprovecha los movimientos naturales de los animales durante el pastoreo para distribuir semillas. La innovación, creada por el ingeniero agrónomo Román Heiler y el diseñador industrial Mariano Dargains, surgió en Gualeguaychú y permite incorporar pasturas en terrenos donde resulta difícil ingresar con maquinaria agrícola.

El invento forma parte del emprendimiento Conquistador Ganadero, que comenzó a gestarse hace seis años a partir de una necesidad concreta: mejorar los pastizales de un monte ubicado en el campo familiar de Heiler.

“Yo sabía lo que quería hacer, pero no sabía cómo. Un día vino mi amigo Mariano Dargains, que es diseñador industrial, y le conté esa idea que tenía en la cabeza: usar a la vaca como sembradora”, relató el productor en una entrevista con Bichos de Campo.

A partir de ese intercambio, ambos comenzaron a diseñar un dispositivo que pudiera distribuir semillas sin necesidad de motores, baterías ni combustible.

Cómo funciona el collar que permite sembrar con vacas

El sistema consiste en un collar que se coloca alrededor del cuello del animal y contiene un mecanismo dosificador de semillas.

Su funcionamiento depende de un péndulo interno que se activa cuando la vaca mueve la cabeza para arrancar el pasto.

“El mecanismo de siembra es a partir de un péndulo que está dentro del dispositivo dosificador. Aprovecha el movimiento que la vaca hace cuando arranca el pasto para comer”, explicó Heiler.

Según detalló, ese movimiento permite cargar y descargar semillas de manera intermitente mientras el animal recorre el terreno.

“No tiene batería ni utiliza combustible, es 100% manual y ecológico”, destacó el ingeniero agrónomo.

El mecanismo fue diseñado para evitar la liberación innecesaria de semillas durante los períodos de descanso o rumia.

Cuánto puede sembrar una vaca con este dispositivo

Una de las principales ventajas del invento es su autonomía, que permite trabajar durante varios días sin necesidad de recargar constantemente las semillas.

“La autonomía del collar es de cuatro a siete días y alcanza a sembrar una hectárea cada diez días de pastoreo”, precisó Heiler.

Sin embargo, aclaró que el rendimiento depende de distintos factores, como la disponibilidad de alimento, el tiempo de pastoreo y las características del terreno.

El productor explicó que una vaca que encuentra abundante pasto puede alimentarse durante menos horas, mientras que otra que necesita recorrer mayores distancias para conseguir alimento puede distribuir semillas sobre una superficie más amplia.

Además, señaló que no es necesario colocar el dispositivo en todos los animales del establecimiento.

“En líneas generales, hablamos de entre el 5% y el 10% de los animales. Acá la clave no es cada cuántos animales, sino la superficie a querer sembrar”, sostuvo.

Qué semillas pueden distribuir las vacas

El collar fue desarrollado principalmente para realizar intersiembras, una técnica que permite incorporar nuevas especies forrajeras sobre pastizales naturales existentes.

Entre las semillas compatibles se encuentran:

Alfalfa.

Trébol rojo y trébol blanco.

Melilotus.

Lotus tenuis y Lotus corniculatus.

Achicoria.

Gatton panic.

Grama Rhodes.

Pasto llorón.

Heiler explicó que también realizaron pruebas con raigrás, aunque algunas variedades presentan dificultades debido a las estructuras que poseen sus semillas, que pueden obstaculizar su desplazamiento dentro del dosificador.

El dispositivo incluye cuatro juegos de plaquetas y topes intercambiables para adaptar la distribución a distintas especies y densidades de siembra.

Cuánto cuesta el collar sembrador

El emprendimiento entrerriano comenzó a comercializar el dispositivo después de realizar diferentes pruebas y comprobar el interés de los productores.

Según informó Heiler a Bichos de Campo, cada collar cuesta $179.000, con descuentos disponibles a partir de la compra de seis unidades.

El producto se entrega con sus accesorios de regulación y un manual que incluye recomendaciones para utilizarlo correctamente.

La fabricación se realiza mediante la participación de distintos proveedores.

En Gualeguaychú, una empresa textil confecciona los contenedores de semillas y el sistema de enganche rápido. Por otra parte, una firma de La Plata produce la estructura externa del dosificador, mientras que los componentes internos se elaboran mediante impresión 3D.

Un invento entrerriano que llegó a otras provincias

El proyecto comenzó a tomar impulso cuando sus creadores presentaron un prototipo durante una exposición rural.

“Hicimos una prueba en una exposición rural. Llevamos un prototipo y la gente nos preguntaba cuántos teníamos y cuánto salía. Eso nos permitió validar que había un mercado potencial”, recordó Heiler.

Posteriormente, recibieron financiamiento del Ministerio de Desarrollo de Entre Ríos y colaboración de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, además del acompañamiento de otras personas vinculadas al proyecto.

El emprendedor aseguró que el desarrollo ya se encuentra patentado y que comenzaron a recibir pedidos de distintas regiones del país.

Actualmente, cuentan con clientes en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, además de solicitudes provenientes de Chubut y Santa Cruz.

También registraron consultas de productores del norte argentino y de establecimientos ubicados en zonas serranas, donde la maquinaria convencional encuentra mayores dificultades para trabajar.

Por qué las vacas pueden llegar donde no llega una sembradora

Heiler destacó que uno de los principales beneficios del sistema es la posibilidad de aprovechar el desplazamiento natural de los animales para incorporar semillas en sectores de difícil acceso.

En terrenos serranos, montes o pastizales con obstáculos, el ganado puede recorrer espacios donde una sembradora convencional no logra ingresar.

El productor explicó que, aunque existen alternativas tecnológicas como los drones sembradores, el collar presenta una característica particular: las semillas se distribuyen en los lugares donde los animales encuentran alimento.

“En las sierras, particularmente, resultaron bastante demandados. Ahí se está sembrando mucho con drones, pero tenés sectores con un suelo donde no puede germinar nada”, señaló.

Finalmente, resumió una de las principales ventajas de la innovación desarrollada en Entre Ríos.

“Como la vaca va a donde puede comer, la semilla siempre encuentra tierra fértil”, concluyó Heiler en diálogo con Bichos de Campo.