La Ley de Mecenazgo Deportivo de Entre Ríos comenzó a implementarse y fue presentada durante una jornada de capacitación destinada a clubes, asociaciones, federaciones y representantes del ámbito deportivo provincial. El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó este viernes la importancia de la normativa y aseguró que representará un cambio significativo en las posibilidades de financiamiento de las instituciones y los deportistas.

Durante una conferencia de prensa, de la que participó Elonce, el funcionario explicó que la iniciativa fue impulsada por el gobierno provincial con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo mediante la participación del sector privado.

“Estas son cosas que pensamos con el gobernador en campaña, cuando decíamos que había que fortalecer a las asociaciones civiles con objetivos deportivos, a los clubes, federaciones y deportistas”, expresó Uranga.

Una herramienta para generar recursos

El secretario de Deportes sostuvo que la nueva legislación permitirá ampliar las alternativas de financiamiento y reducir la dependencia de los mecanismos tradicionales de asistencia.

“Esta es una herramienta que es para todo el deporte entrerriano, un antes y un después en la generación de recursos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la normativa busca establecer un vínculo entre las empresas, el Estado y las instituciones deportivas para impulsar proyectos y acompañar el crecimiento de distintas disciplinas.

“Esta herramienta es lo que solicita cada uno de los países que quieren ser de primer mundo en lo deportivo: tener la posibilidad de contar con esta triangulación entre empresa, Estado y deportista o institución deportiva”, manifestó.

Uranga también destacó el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio durante las distintas etapas de elaboración y aprobación de la normativa.

El proceso de implementación de la ley

El funcionario recordó que la iniciativa atravesó diferentes instancias de discusión legislativa, revisión de artículos y reglamentación antes de comenzar a funcionar.

“El gobernador jamás tuvo un segundo de parar esta ley. Siempre la impulsó, estuvo encima e intentó por todos los medios que saliera lo antes posible”, señaló.

Asimismo, destacó que la reglamentación se completó en un plazo aproximado de entre 50 y 60 días y que posteriormente se avanzó con la implementación administrativa.

Según explicó, desde hace aproximadamente una semana se encontraba disponible una plataforma digital destinada a facilitar el acceso a la herramienta.

El secretario remarcó que el desarrollo del sistema requirió la participación de distintas áreas del gobierno provincial, especialmente las vinculadas con la modernización del Estado.

“No es solamente obra de la Secretaría de Deportes. El gobierno de la provincia está involucrado en esto”, subrayó.

Capacitación para clubes y asociaciones deportivas

La jornada contó con la participación de los abogados Fernando Espiasi y Judit Abreu, quienes estuvieron a cargo de explicar los aspectos legales y administrativos de la normativa.

Uranga destacó especialmente la experiencia de Espiasi en derecho deportivo y su participación en el proceso de elaboración de la ley.

“Es un experto en derecho deportivo. Enseguida me comuniqué con él y se puso a disposición para empezar a trabajar en forma conjunta”, recordó.

También reconoció el trabajo de Abreu, integrante de la Secretaría de Deportes, particularmente durante la etapa de reglamentación.

El objetivo de la capacitación fue brindar información sobre los procedimientos que deberán seguir las instituciones interesadas en utilizar el mecanismo de mecenazgo.

“Ellos van a explicar todos los caminos a recorrer, que son más administrativos, además del marco legal que tiene esta ley”, indicó.

Expectativas por el impacto en el deporte provincial

Durante la presentación, Walter Andrade, Director de Deporte Federado, manifestó su satisfacción por el inicio de esta nueva etapa.

“Estamos en una sensación de revolución, muy contentos y con mucha expectativa de que los clubes, instituciones y asociaciones puedan utilizar esta herramienta de mecenazgo”, expresó.

Además, destacó el trabajo realizado para adecuar la normativa a las necesidades de las organizaciones deportivas.

“Se ha trabajado muchísimo, se viene puliendo esta ley, este proyecto, esta herramienta para las instituciones”, sostuvo.

El funcionario también agradeció la participación de los asistentes y confirmó que la capacitación quedaría grabada para que pudiera ser consultada por representantes de instituciones del interior provincial que no lograron concurrir.

El balance deportivo de 2026

En otro tramo de la conferencia, las autoridades realizaron un balance de la actividad deportiva entrerriana durante 2026.

Desde la Secretaría destacaron los resultados obtenidos tanto en disciplinas colectivas como individuales y expresaron satisfacción por el desempeño de los representantes provinciales.

Jornada de capacitación de mecenazgo y actualidad en el deporte

“Estamos cerrando un año muy positivo en varios aspectos, no solamente en el deporte colectivo, sino también en el individual”, señalaron.

Finalmente, remarcaron que la puesta en funcionamiento de la Ley de Mecenazgo Deportivo constituye una de las principales herramientas de gestión para fortalecer a clubes, federaciones y deportistas.