Clubes y deportistas podrán recibir aportes privados: cómo funciona el nuevo sistema y la inscripción

La Ley de Mecenazgo Deportivo de Entre Ríos fue reglamentada y presentada oficialmente este viernes en Casa de Gobierno, con el objetivo de facilitar el financiamiento privado de clubes, asociaciones deportivas y atletas amateurs federados.

El nuevo régimen permitirá que empresas y particulares aporten recursos a proyectos deportivos, mientras que los patrocinadores podrán acceder a beneficios fiscales sobre el impuesto a los Ingresos Brutos.

La presentación se realizó en el Salón de los Escudos y contó con la participación del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el secretario de Modernización, Emanuel Gainza; y la diputada provincial Débora Todoni, autora del proyecto legislativo.

El sistema busca generar nuevas fuentes de financiamiento para infraestructura, equipamiento y actividades deportivas, mediante convenios entre instituciones y patrocinadores privados.

Qué beneficios fiscales tendrán las empresas

El régimen establece que los mecenas podrán deducir parte de sus aportes del impuesto sobre los Ingresos Brutos, dentro de los límites previstos por la normativa.

El beneficio contempla un tope global anual equivalente al 12% del impuesto determinado en el ejercicio fiscal anterior. Además, las empresas podrán computar mensualmente hasta el 30% del impuesto devengado en el período corriente y trasladar los saldos remanentes a períodos posteriores.

Colello explicó que también existirán restricciones presupuestarias para la aplicación del programa. “El Ministerio de Economía tiene que fijar hasta un cinco por ciento de lo que recibió en Ingresos Brutos para destinar a este programa. El límite por proyecto lo fija la Secretaría de Deportes”, señaló.

El funcionario destacó que la normativa representa un cambio en la manera de acompañar a las instituciones deportivas. “Gradualmente vamos dejando atrás la política asistencialista del Estado para brindarle herramientas a los protagonistas que llevan adelante el deporte, a fin de que ellos mismos puedan conseguir el financiamiento que necesitan”, sostuvo.

Cómo inscribirse en el Mecenazgo Deportivo

La presentación de proyectos se realizará de manera completamente digital mediante la plataforma de Mecenazgo Deportivo, integrada al portal oficial Mi Entre Ríos. Acceder a la plataforma de Mecenazgo Deportivo en este link.

Para acceder al régimen, los clubes o deportistas deberán acordar previamente un convenio con un patrocinador y presentar una propuesta que incluya objetivos, presupuesto, plazos y necesidades de infraestructura o equipamiento.

Una vez ingresada la documentación, la Secretaría de Deportes y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) dispondrán de 20 días hábiles como máximo para verificar los requisitos y resolver la aprobación.

Gainza explicó que los interesados podrán consultar el avance del trámite desde la plataforma y recibir notificaciones por correo electrónico.

“Existen además en la página web una serie de instructivos que se pueden descargar. Es muy simple y muy claro qué documentación, qué tipo de proyecto, cómo pueden postularse”, indicó.

Hasta cuándo se podrán presentar proyectos

El calendario habitual del programa contempla tres períodos anuales de inscripción: febrero, junio y octubre. Sin embargo, para facilitar la implementación inicial, el Gobierno provincial habilitó excepcionalmente la recepción de proyectos hasta diciembre de 2026.

La medida permitirá que instituciones y deportistas interesados comiencen a gestionar convenios con patrocinadores durante las próximas semanas.

Crearon un Fondo Solidario para pequeños clubes

Una de las características del régimen es la incorporación del Fondo Solidario del Deporte, destinado a financiar proyectos de instituciones y atletas que no cuentan con acceso directo a grandes patrocinadores.

El fondo se integrará mediante un aporte obligatorio adicional del 20% sobre el monto comprometido por cada mecenas. Los recursos serán destinados a iniciativas seleccionadas mediante evaluación de la Secretaría de Deportes.

Además, las instituciones beneficiarias deberán asumir compromisos sociales con sus comunidades, mediante becas deportivas, cupos gratuitos y talleres de inclusión barrial.

La normativa también establece la obligación de rendir cuentas sobre la utilización de los fondos dentro de los 30 días hábiles posteriores a la finalización de cada proyecto.

Una herramienta para el desarrollo del deporte entrerriano

Durante la presentación, Uranga destacó el alcance que podría tener el nuevo sistema para las instituciones deportivas de diferentes dimensiones. “Es una herramienta pensada tanto para el club más poderoso como para la institución o el deportista más chiquito de la provincia”, afirmó.

Por su parte, la diputada Débora Todoni valoró la sanción y reglamentación de la normativa, resultado del trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. “Es un orgullo haber llegado a sancionar y reglamentar la ley. Es una herramienta totalmente esperada y yo creo que siembra futuro para las nuevas generaciones”, expresó.

Con la reglamentación, la provincia habilitó un mecanismo que combina aportes privados, incentivos tributarios y obligaciones de inclusión social para financiar proyectos deportivos.