Los gremios docentes rechazaron la oferta salarial y exigieron al Gobierno "una nueva propuesta"

Los gremios docentes de Entre Ríos rechazaron la oferta salarial del Gobierno provincial durante la reunión paritaria realizada este viernes en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en Paraná.

Los representantes de AGMER, AMET, UDA y SADOP consideraron insuficiente el ofrecimiento presentado en la audiencia anterior y reclamaron una propuesta superadora que incluyera aumentos al salario básico y permitiera recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

El encuentro terminó sin acuerdo debido a que el Ejecutivo no presentó una nueva propuesta. Tras la audiencia, los dirigentes sindicales explicaron a Elonce que la oferta contemplaba un incremento del 4% y otros componentes salariales que, según cuestionaron, no beneficiaban de manera proporcional a todos los docentes ni se trasladaban a los haberes jubilatorios.

La secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, confirmó el rechazo de las cuatro organizaciones y planteó las condiciones que debería reunir un nuevo ofrecimiento. “No ha habido una nueva propuesta por parte del Gobierno y hemos, desde los cuatro sindicatos, rechazado la oferta que habían hecho en la audiencia anterior”, manifestó.

El reclamo por aumentos al básico y el impacto en los jubilados

Fimpel explicó que la principal diferencia con el Ejecutivo no se limitaba al porcentaje ofrecido, sino también a la composición de los salarios. En ese sentido, los sindicatos reclamaron que los incrementos fueran remunerativos y alcanzaran a los trabajadores activos y pasivos. “Necesitamos una oferta que contenga un recupero salarial, un proceso de recupero que contenga puntos, un aumento al básico para que impacte en toda la masa también de jubilados”, sostuvo la dirigente de AGMER.

Además, cuestionó la continuidad de conceptos salariales que, según la posición sindical, profundizaban las diferencias entre los trabajadores. “No puede ser que sigan ofreciendo en la mesa paritaria montos en negro cuando saben que son inconstitucionales y que profundizan aún más esa diferencia”, expresó.

La dirigente también hizo referencia al código 025, uno de los componentes incluidos en la discusión salarial. Según explicó, ese concepto no beneficiaba a la totalidad de los docentes ni se trasladaba a los jubilados. “Lo del código 025 impacta solo en un sector de los docentes y no en todos, y tampoco va a los compañeros y compañeras jubilados. Por lo tanto, en ese contexto hemos rechazado la oferta”, remarcó.

Advirtieron que la pérdida salarial alcanzó el 45% desde 2023

Otro de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la evolución de los ingresos docentes frente a la inflación. Desde AGMER señalaron que el ofrecimiento del Gobierno no alcanzaba para compensar la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

“Este 4% no alcanza. Cuando las proyecciones de inflación eran de 1,9%, fue del 2,2% en el día de ayer. Tenemos aproximadamente un 15% de pérdida salarial ya este año”, afirmó Fimpel, al referirse a los datos utilizados por el sindicato para evaluar la propuesta.

La dirigente amplió el análisis a un período más extenso. “Si contabilizamos todo el proceso desde julio de 2023 en adelante, estamos alrededor de un 45% de pérdida. Por lo tanto, la discusión pasa por allí: cómo recomponer salario en este contexto donde hay una pérdida de poder adquisitivo”, sostuvo.

Las cifras fueron presentadas como estimaciones sindicales y constituyeron uno de los argumentos centrales del rechazo. AGMER planteó que cualquier negociación debía contemplar un mecanismo progresivo de recuperación de ingresos y no limitarse a una actualización puntual.

Lia Fimpel.

La preocupación por los salarios y las condiciones laborales

Durante sus declaraciones, Fimpel también describió las dificultades económicas que, según los relevamientos gremiales, atravesaban numerosos trabajadores de la educación.

“Casi toda la docencia está por debajo de la línea de la pobreza y mucha cantidad de compañeros en la línea de la indigencia”, afirmó la dirigente, al reclamar una respuesta del Ejecutivo provincial.

En ese marco, recordó que el sindicato había presentado documentación sobre la situación económica y laboral del sector. “Le hemos acercado en reiteradas oportunidades estudios de salario, pluriempleo docente, las condiciones laborales y la salud de los trabajadores docentes”, indicó.

La representante de AGMER sostuvo que esas cuestiones debían formar parte de una discusión salarial integral, debido a que las dificultades económicas también incidían sobre las condiciones en las que se desarrollaba la tarea educativa.

Los sindicatos pidieron la participación del ministro de Economía

La ausencia de funcionarios con capacidad de decisión económica fue otro de los puntos cuestionados por los representantes gremiales. Desde AGMER solicitaron que el ministro de Economía provincial participara directamente en las negociaciones.

“Nosotros venimos instando que venga a la mesa paritaria el ministro de Economía, que es quien puede definir en este momento los puntos que se le están planteando”, expresó Fimpel.

Entre los asuntos pendientes mencionó la devolución de los días descontados a los docentes que participaron de medidas de fuerza. Para el sindicato, esa demanda debía incorporarse a la negociación junto con la actualización salarial.

La dirigente explicó que el Congreso de AGMER continuaba reunido para analizar la situación y definir los pasos siguientes. Sin embargo, aclaró que las decisiones sindicales también dependerían de la respuesta que ofreciera el Gobierno en la próxima instancia.

AMET rechazó la propuesta y cuestionó las sumas en negro

Por su parte, el secretario de Relaciones Gremiales de AMET, Roberto Aguirre, confirmó que los docentes representados por el sindicato de enseñanza técnica también rechazaron el ofrecimiento.

“Nosotros consultamos las bases. Las bases también han decidido rechazar esta oferta, tal cual dice la compañera, por ser distorsiva, por tener demasiados montos en negro”, manifestó Aguirre.

El dirigente explicó que la estructura salarial debía revisarse para incorporar progresivamente los conceptos no remunerativos. Según señaló, esos componentes tenían consecuencias sobre los aportes destinados al sistema previsional y a la obra social.

“Emplazamos al Gobierno para que haga una propuesta superadora que también permita recuperar esos montos grises y esos montos negros que tenemos en este momento”, sostuvo.

Aguirre agregó que los conceptos cuestionados generaban diferencias dentro de la propia estructura salarial. “Esos montos son distorsivos en sí mismos, en la estructura salarial que tiene cada docente”, expresó.

Roberto Aguirre.

La posibilidad de medidas de fuerza y el inicio de clases de 2027

Ante la falta de acuerdo, los representantes sindicales fueron consultados sobre la posibilidad de profundizar el conflicto mediante nuevas medidas de fuerza. Desde AMET indicaron que la prioridad continuaba siendo alcanzar una solución mediante el diálogo.

“Lo último que queremos nosotros siempre es dejar a los estudiantes sin clase. El docente, y nosotros que seguimos las directivas docentes, siempre tratamos de llegar a la instancia de negociación hasta el último momento”, aseguró Aguirre.

En consecuencia, el dirigente planteó que esperarían una nueva oferta antes de avanzar con otras decisiones. “Vamos a esperar hasta el viernes a ver si el Gobierno nos hace una nueva propuesta y esa propuesta puede ser analizada por los trabajadores de la educación”, explicó.

Desde AGMER, Fimpel también se refirió al comienzo del ciclo lectivo 2027. Aclaró que todavía no se habían definido medidas relacionadas con el próximo año escolar y que el sindicato mantenía expectativas de recibir un ofrecimiento que permitiera avanzar en la recuperación salarial.

“No hemos avanzado aún sobre eso porque tenemos expectativas de que el Gobierno traiga la semana que viene una nueva oferta y que permita un proceso de empezar a recuperar salario”, señaló.

La dirigente consideró, además, que garantizar las condiciones para el comienzo del próximo ciclo lectivo era responsabilidad del Ejecutivo provincial.

UDA reclamó reabrir las comisiones de negociación

La representante de UDA, Mirtha Raya, también confirmó el rechazo de los afiliados al ofrecimiento del Gobierno y solicitó recuperar otros espacios de discusión paritaria. “Lo que decidieron los afiliados es no aceptar esta propuesta por considerarla insuficiente”, manifestó Raya.

La dirigente planteó que las negociaciones no debían concentrarse exclusivamente en las audiencias salariales, sino que también era necesario retomar el funcionamiento de las comisiones destinadas a abordar las condiciones laborales.

“Lo que solicitamos también, para evitar tantas idas y vueltas, es la reapertura de las comisiones de condiciones laborales, paritarias salariales, que fueron dejadas de lado, interrumpidas”, expresó.

Según consideró, la continuidad de esos ámbitos de trabajo podría haber facilitado una solución más rápida a las diferencias actuales. “Si se hubiese trabajado en ellas, tal vez este problema se hubiera solucionado con más rapidez”, sostuvo.

Finalmente, Raya dirigió un pedido al gobernador de Entre Ríos para que revisara la situación económica del sector docente. “Esperamos que el señor gobernador considere la situación de los docentes y que con un millón de pesos no se puede vivir”, concluyó.

Nueva audiencia de conciliación administrativa

Tras el rechazo unánime, los cuatro sindicatos acordaron continuar el proceso de negociación mediante una instancia de conciliación administrativa, prevista en el artículo 16 de la normativa paritaria.

“Hemos fijado una audiencia de conciliación administrativa para el día viernes próximo a las 10 de la mañana, en el marco de la ley de paritaria del artículo 16, emplazando al Gobierno a una nueva presentación de una oferta”, confirmó Fimpel.

La convocatoria dejó abierta una nueva oportunidad para alcanzar un acuerdo, aunque las organizaciones mantuvieron sus principales exigencias: aumentos al salario básico, recuperación del poder adquisitivo, eliminación de distorsiones salariales y mejoras que también alcancen a los jubilados.

De esta manera, la negociación docente provincial quedó pendiente de una respuesta del Ejecutivo. Los gremios aguardarán un ofrecimiento diferente al rechazado antes de definir cómo continuará el conflicto salarial.