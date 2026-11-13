AGMER define su postura antes de la paritaria: “La discusión está en cómo se fija el piso salarial”

La paritaria docente de Entre Ríos se reanudará este viernes 13 de noviembre a las 14. Antes de la audiencia con el Gobierno provincial, AGMER debate en un congreso extraordinario en Paraná qué respuesta llevará a la mesa salarial.

En diálogo con Elonce, Manuel Gómez, secretario general de AGMER Paraná, explicó que la discusión reúne lo planteado en las asambleas escolares de los 17 departamentos. “Desde los distintos turnos y las distintas modalidades se expresaron para dar a conocer su opinión y su análisis respecto a esta propuesta salarial”, señaló.

El dirigente precisó que el aumento del 4% fue uno de los puntos centrales del debate en las escuelas. También mencionó los montos judicializados correspondientes al FOPIT y a conectividad, dos conceptos sobre los que el sindicato ya había planteado objeciones.

El 4% y el poder adquisitivo

Gómez dijo que los docentes tomaron como referencia la evolución de los precios. “Estamos cerca del 30% de acumulación inflacionaria”, afirmó al explicar que el cálculo gremial suma a la inflación de 2026 la de diciembre de 2025, que, según sostuvo, quedó sin recuperar en los salarios.

Para el dirigente, las ofertas salariales discutidas durante el año quedaron por debajo de lo necesario para recomponer el poder de compra. Esa fue, dijo, una de las principales preocupaciones que los docentes transmitieron en las asambleas.

Gómez vinculó el reclamo con la Escuela Entrerriana Itinerante, que recorre los 17 departamentos. “Lo que nos ocurre a los trabajadores de la educación no es ajeno a lo que están sufriendo otros trabajadores”, sostuvo.

Qué planteó Gómez sobre el piso salarial de $1 millón

Consultado por la posibilidad de llevar el piso salarial a $1 millón, Gómez sostuvo que el gremio reclama una mejora del ingreso mínimo. “La discusión está en de qué manera se pone ese piso”, explicó al señalar que la composición del aumento determina cómo se traslada al resto de la escala.

El secretario general de AGMER Paraná advirtió que la propuesta tiene un impacto limitado sobre el básico y los conceptos que se calculan a partir de él. Según explicó, eso reduce las diferencias salariales por antigüedad y algunos códigos de la oferta no alcanzan a docentes con menos de diez años de servicio.

Paritaria docente: AGMER define si acepta o rechaza la propuesta salarial

Gómez también pidió evaluar el efecto sobre los jubilados docentes. A su entender, “está disociada la discusión del trabajador en actividad con el salario del jubilado”, por lo que el gremio quiere analizar cómo repercutiría la propuesta en ese sector.

Qué mandato llevarán los paritarios

“Los paritarios concurrirán con mandatos ya emitidos por este congreso”, explicó Gómez. La respuesta que lleven a la audiencia surgirá de lo que resuelvan los representantes de los departamentos reunidos en Paraná.

El congreso también analiza informes sobre la situación de la obra social y las políticas del Consejo General de Educación. Gómez señaló que, antes de la audiencia, el eje del debate es la respuesta al ofrecimiento salarial.

Ante la consulta sobre posibles medidas de fuerza si el Gobierno dispone un aumento por decreto, Gómez respondió que “ese escenario está abierto”. Indicó que el congreso definirá los pasos a seguir cuando regresen los paritarios y se conozca la respuesta del Ejecutivo.