La creciente del río Paraná motivó este viernes un operativo de monitoreo fluvial de la Policía de Entre Ríos sobre distintos sectores de la costa de la capital provincial. Elonce acompañó el recorrido encabezado por el jefe de la fuerza, Claudio González, quien confirmó que unas 20 personas habían decidido permanecer en sus viviendas pese al avance del agua. El procedimiento se desarrolló mientras el río registraba una altura de 5,58 metros en horas del mediodía, con un incremento de 13 centímetros desde la última medición de las primeras horas de este jueves, según los datos de Prefectura a los que accedió Elonce.

Elonce recorrió la costa de Paraná: el avance del río sobre viviendas, clubes y restaurantes

Cabe mencionar que la Municipalidad de Paraná dispuso un Comité Técnico de Emergencia (CTE), encabezado por David Cáceres y Santiago Halle, a través del que se evalúa la situación de los barrios costeros y se coordinan nuevas acciones de prevención y asistencia. Según se informó, además, se mantienen operativos sanitarios y alimentarios en Bajada Grande, se monitorean otros sectores vulnerables y se realizan trabajos preventivos en Puerto Viejo ante el pronóstico de lluvias.

En tanto, el patrullaje policial de este viernes permitió observar desde el agua la situación de Puerto Sánchez, Puerto Viejo, el sector de la costanera, las instalaciones de clubes deportivos y la zona de Bajada Grande. Durante el trayecto se registraron viviendas con patios inundados, muelles cubiertos, restaurantes afectados y grandes acumulaciones de camalotes arrastrados por la corriente.

González explicó que el operativo formaba parte de un despliegue que incluía unidades terrestres, fluviales y recursos aéreos. La Policía trabajaba en coordinación con Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil provincial y municipal y otros organismos que integran los comités de emergencia.

La Policía confirmó que 20 personas permanecen en sus viviendas

Uno de los principales objetivos del operativo fue verificar la situación de las familias que todavía permanecían en sectores afectados por la creciente, además de reforzar la seguridad de las propiedades cuyos habitantes habían tenido que evacuarse.

“Aquí, en lo que es la costa del Paraná, hay un reporte de 20 personas que han decidido no evacuarse, pero tratamos de estar presentes para asistirlos”, señaló González a Elonce.

El jefe policial explicó que algunas familias optaban por permanecer en sus domicilios debido al temor de sufrir robos o perder sus pertenencias. Ante esa situación, la fuerza mantenía recorridas preventivas para proteger los bienes y acompañar el trabajo de los organismos encargados de la asistencia.

“Nosotros brindamos seguridad, pero están las otras áreas que se encargan de que no queden en desamparo, más allá de la decisión voluntaria de no retirarse de su domicilio”, manifestó.

El agua llegó a restaurantes y cubrió sectores de la costanera

Durante el recorrido frente a Puerto Sánchez, Elonce constató que el agua había avanzado hasta las inmediaciones de los restaurantes ubicados sobre la costa. En algunos sectores, el río se encontraba prácticamente a la altura de las bases de los establecimientos gastronómicos.

La situación también resultó visible frente a la Plaza de las Colectividades, donde el agua cubrió estructuras ubicadas por debajo del nivel de la costanera. Los camalotes arrastrados por la corriente se acumulaban cerca de las instalaciones ribereñas.

En el sector del Paraná Rowing Club, las imágenes mostraron el avance del agua sobre el restaurante, las parrillas y otros espacios recreativos. La bajada de lanchas también aparecía cubierta por la creciente, mientras varias embarcaciones permanecían amarradas en las inmediaciones.

El recorrido permitió registrar además la situación del Balneario Municipal, donde el agua había cubierto bancos, árboles, luminarias y sectores de circulación. La creciente había avanzado hasta las inmediaciones de las instalaciones sanitarias.

El Club de Pescadores también sufrió el avance del río

Al pasar frente al Club de Pescadores y Náutico, las imágenes obtenidas por Elonce mostraron que el agua había llegado hasta la zona de parrillas y cubierto los espacios de playa.

Durante la mañana de este viernes, la institución había dispuesto la clausura del ingreso principal por el puente debido al avance del río. Como alternativa, se mantenía el acceso por el sector de la arenera, aunque también se observaba presencia de agua en las inmediaciones.

La recorrida continuó hacia la zona de la antigua fábrica de Portland y Bajada Grande, donde se registraron patios inundados, sectores de costa cubiertos y modificaciones en los accesos habituales a las viviendas.

Patrullajes con embarcaciones, drones y móviles terrestres

González detalló que la Policía había desplegado embarcaciones de Bomberos Zapadores y de unidades especializadas, además de personal que realizaba recorridas por tierra. El operativo también incluía vigilancia mediante drones y una sala de monitoreo desde la cual se coordinaban las tareas.

“Estamos por el curso de agua viendo la realidad, acercándonos con la gente, coordinando con otras áreas como Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil provincial y municipal”, explicó.

El funcionario señaló que el trabajo conjunto permitía organizar los recursos disponibles y atender las necesidades de los sectores afectados. También destacó la importancia de las evacuaciones preventivas, realizadas antes de que el agua impidiera el traslado seguro de las personas y sus pertenencias.

“Se viene trabajando con tiempo en esto de la evacuación en seco, de que las personas puedan retirarse antes con cierta previsibilidad, en el sentido de cuidar la humanidad de ellos y los bienes también”, sostuvo.

El río Paraná llegó a 5,58 metros: patrullaje fluvial mostró viviendas y clubes bajo el agua

Advierten que la emergencia podría extenderse durante varios meses

Durante la entrevista, el jefe de la Policía se refirió a las proyecciones que las autoridades analizaban para organizar los operativos durante los próximos meses.

Según indicó, en reuniones realizadas a nivel provincial y nacional se había planteado la posibilidad de que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño se prolongaran. González mencionó que, de acuerdo con las proyecciones que les habían comunicado, la situación podría extenderse hasta abril, aunque no precisó que el río fuera a mantenerse en el nivel actual durante todo ese período.

“Estamos hablando, por los que estudian y las proyecciones que nos hacen saber, hasta abril podría llegar esto”, expresó.

Ante ese escenario, explicó que la fuerza debía administrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos para sostener los operativos de vigilancia y asistencia. Entre los medios disponibles mencionó una aeronave policial, además de las embarcaciones y unidades terrestres ya desplegadas.

Mientras continuaba el monitoreo, la Policía mantenía presencia en los sectores ribereños para relevar las viviendas afectadas, asistir en la coordinación de las evacuaciones y reforzar la vigilancia de las propiedades que habían quedado desocupadas por la creciente.