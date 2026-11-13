La creciente del Paraná amenaza a familias que viven de la venta de pescado en Los Arenales

La creciente del río Paraná en barrio Los Arenales avanzó sobre calle Mandubé, a metros de El Patí, y dejó a una familia de seis integrantes ante la posibilidad de tener que abandonar su vivienda. Rosalía, una vecina que vive junto a su pareja y sus cuatro hijos, relató a Elonce que el agua alcanzó el puesto donde vendían pescado y los obligó a desarmarlo para evitar mayores pérdidas.

Durante una recorrida de Elonce por el sector, se constató que el río había avanzado sobre la calle y se encontraba a pocos metros de las viviendas. Las canoas que habitualmente permanecían amarradas cerca de la costa habían quedado prácticamente sobre la calzada, mientras que el puesto de venta de pescado de la familia ya estaba rodeado por el agua.

Rosalía explicó que el agua todavía no había ingresado a su casa, aunque estaba próxima a alcanzar el patio. Ante esa situación, trasladaron el freezer que utilizaban para conservar el pescado y otros elementos de trabajo hacia el interior del terreno. Sin embargo, advirtió que, si el río continuaba subiendo, tendrían que buscar otro lugar donde resguardar sus pertenencias.

Desarmaron el puesto de pescado por el avance del agua

La familia vive de la venta de pescado y había instalado su puesto cerca de la costa. Durante los últimos días, el aumento del nivel del Paraná obligó a modificar su actividad y retirar parte de la estructura.

“A raíz de que teníamos el puestito, lo tuvimos que desarmar y traer el freezer acá al patio”, contó Rosalía a Elonce. La mujer explicó que la medida fue provisoria, ya que el agua continuaba acercándose a la vivienda.

Según relató, habían intentado contener el avance del río mediante bolsas de arena, pero la creciente terminó superando esa protección. “Pusimos todo en el puesto, pero tampoco la aguanta. Pasó todo el tema de la arena”, señaló.

La vecina recordó que el agua había llegado al puesto durante la semana anterior y que el avance fue más rápido de lo que esperaban. “Nunca pensamos que iba a llegar tan rápido. Después nos empezamos a dar cuenta de que subía el agua hasta que llegó al puesto”, expresó.

En ese sector, indicó, la profundidad ya superaba la altura de sus rodillas. Ante el riesgo que representaba mantener la estructura instalada, los vecinos les recomendaron desarmarla.

Una familia con cuatro hijos busca dónde refugiarse

Rosalía vive con su pareja, Alides, y sus cuatro hijos, de 14, 15, 17 y 20 años. La familia llegó desde Santa Fe hace más de cuatro años y alquila la vivienda ubicada en calle Mandubé. Según contó, era la primera vez que atravesaban una creciente de estas características desde que se instalaron en el barrio.

Ante la posibilidad de que el agua ingresara a la casa, comenzaron a evaluar alternativas para trasladarse. Sin embargo, explicaron que necesitaban permanecer cerca de la zona porque su actividad laboral depende de la venta de pescado.

La creciente del Paraná amenaza a una familia que vive de la venta de pescado

“Sí, si conseguimos dónde ir”, respondió Rosalía cuando fue consultada sobre una eventual evacuación. La mujer señaló que les habían ofrecido utilizar temporalmente un terreno cercano, pero no contaban con los materiales necesarios para levantar una construcción provisoria.

“Nos ofrecieron un terreno que nos prestan mientras tanto, hasta que termine todo este tema del agua, pero para hacer un ranchito tenemos que conseguir los palos, las chapas y ahora es imposible porque uno no tiene para comprar”, explicó.

La familia solicitó colaboración para conseguir palos y chapas, con el objetivo de construir un refugio donde permanecer mientras dure la creciente y resguardar sus pertenencias.

Durante la entrevista, Rosalía explicó que quienes deseen ayudar pueden comunicarse con su hija Jazmín, a través del teléfono que facilitaron a Elonce: 343 535-4325. La principal necesidad de la familia era conseguir materiales para construir un espacio provisorio, ya que el avance del agua amenazaba tanto su vivienda como los elementos que utilizaban para trabajar.

Otras viviendas afectadas en Los Arenales

La recorrida de Elonce permitió observar que el agua había avanzado sobre distintas cortadas que desembocan en el río Paraná. En el sector de calle Mandubé, algunas familias todavía no registraban ingreso de agua en sus viviendas, aunque el río ya se encontraba sobre los accesos y patios.

La situación era diferente en las inmediaciones de la toma de agua, donde otras casas ubicadas junto a la ribera ya habían sufrido inundaciones. Los vecinos permanecían atentos al comportamiento del río y a la posibilidad de tener que trasladar sus pertenencias.

La creciente también había afectado durante los últimos días a familias de Bajada Grande, Puerto Sánchez y otros sectores costeros de Paraná. En esos barrios se habían registrado viviendas inundadas, evacuaciones y dificultades para mantener las actividades cotidianas.

Mientras continuaba el avance del río, distintas organizaciones y vecinos impulsaban campañas de asistencia para las personas damnificadas, con pedidos de agua, pañales, artículos de limpieza y otros elementos necesarios para afrontar la situación.