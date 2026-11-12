Crecida del río Paraná: Las donaciones para los damnificados serán centralizadas en la Iglesia Inmaculada Corazón de María

La Municipalidad de Paraná acordó con Cáritas y organizaciones barriales establecer un único punto de acopio en Bajada Grande para las donaciones destinadas a las personas afectadas por la crecida del río Paraná. La recepción se concentrará en la parroquia Inmaculado Corazón de María.

El punto de acopio estará separado del sector donde permanecen las personas evacuadas y trabajan los equipos de Defensa Civil. Según el Municipio, la medida busca reducir la circulación de personas y vehículos en ese sector y facilitar las tareas de asistencia.+

El acuerdo apunta a coordinar las colectas que ya impulsan vecinos e instituciones del barrio. Cáritas colaborará en la recepción y distribución de las donaciones según las necesidades relevadas durante la emergencia.

Dónde y cuándo se recibirán las donaciones

La parroquia está ubicada en Pasaje Intendente Varisco 3996, esquina avenida Estrada. Los aportes se recibirán los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18.

El grupo scout de la comunidad colaborará con la recepción y la clasificación de los elementos, en coordinación con Cáritas y la Municipalidad de Paraná.

En esta primera etapa se priorizarán el agua envasada, los pañales, especialmente en talles extra grandes, y los productos de limpieza para el hogar. También se recibirán artículos de higiene personal y toallas.

Cómo se coordinarán las colectas barriales

Por el momento, el punto de acopio no recibirá ropa. El Municipio explicó que el espacio disponible se destinará a los insumos identificados como prioritarios.

La Municipalidad de Paraná pidió a las instituciones, organizaciones comunitarias y grupos de vecinos que se comuniquen con el Municipio antes de iniciar una colecta. La coordinación busca orientar los aportes y evitar que se dupliquen las entregas.

El Municipio informó que los elementos prioritarios y las condiciones de recepción podrán modificarse a medida que cambien las necesidades de las personas afectadas por la crecida.