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UPCN abrió las preinscripciones para terminar la secundaria en 2027: requisitos y horarios

La Escuela Secundaria N° 216 de Paraná recibe consultas para el próximo ciclo lectivo. La propuesta está destinada a mayores de 18 años, dura tres años y permite reconocer estudios previos. También pueden inscribirse personas que no estén afiliadas al gremio.

12 de Noviembre de 2026
UPCN: cómo inscribirse para terminar la secundaria en 2027.
UPCN: cómo inscribirse para terminar la secundaria en 2027. Foto: Archivo.

REDACCIÓN ELONCE

La Escuela Secundaria N° 216 de Paraná recibe consultas para el próximo ciclo lectivo. La propuesta está destinada a mayores de 18 años, dura tres años y permite reconocer estudios previos. También pueden inscribirse personas que no estén afiliadas al gremio.

Las preinscripciones 2027 de UPCN para terminar la secundaria continúan abiertas en la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos D-216 de Paraná. La institución, ubicada en Garay 249, ofrece una propuesta educativa de tres años, destinada principalmente a personas mayores de 18 años que buscan completar sus estudios.

 

 

En diálogo con Elonce, la rectora Verónica Lera explicó que las clases se desarrollan de 14:15 a 18:30, un horario pensado para facilitar la asistencia de quienes tienen responsabilidades laborales o familiares. Además, destacó la ubicación céntrica del establecimiento y su accesibilidad mediante el transporte público.

 

La directora aclaró que la escuela también recibe estudiantes que no pertenecen al sindicato. "Decidimos abrir las inscripciones para gente que sea externa al gremio", señaló, aunque precisó que los afiliados y sus familiares mantienen prioridad para acceder a las vacantes.

 

Ver&oacute;nica Lera, rectora de la Escuela Secundaria N&ordm; 216 (Elonce)
Verónica Lera, rectora de la Escuela Secundaria Nº 216 (Elonce)

 

Una secundaria de tres años con título oficial

 

La institución ofrece el título de bachiller con orientación en Economía y Administración, avalado por el Consejo General de Educación. La duración del trayecto completo es de tres años, aunque contempla las materias aprobadas anteriormente.

 

Lera explicó que algunos estudiantes pueden incorporarse directamente a segundo o tercer año, según su trayectoria educativa. Esta modalidad permite que quienes abandonaron la secundaria por motivos personales, familiares o laborales puedan finalizarla en menos tiempo.

 

Por su parte, Adriana Sattler, secretaria de Capacitación de UPCN, recordó que el proyecto comenzó hace 15 años para afiliados y familiares. "Hoy nos debemos a toda la comunidad, toda la comunidad nos necesita", afirmó.

 

Adriana Sattler, secretaria de Capacitaci&oacute;n de UPCN (Elonce)
Adriana Sattler, secretaria de Capacitación de UPCN (Elonce)

 

Inscripciones y oportunidades de capacitación

 

Sattler destacó que la propuesta educativa también se complementa con escuelas de formación profesional y convenios universitarios. "Hay compañeros que arrancan desde la secundaria y hoy están haciendo una carrera universitaria", expresó.

 

Para realizar consultas, los interesados pueden acercarse a Garay 249 o comunicarse al 343-4431133. La atención administrativa es de lunes a viernes, de 14:30 a 18. Se solicita DNI, CUIL, fotografía y constancia de estudios previos.

 

Además, UPCN mantiene abiertas las preinscripciones para sus escuelas de oficios de Paraná y Nogoyá, con capacitaciones en diferentes especialidades. De esta manera, el sindicato busca ampliar las oportunidades de formación y continuidad educativa durante el ciclo lectivo 2027.

 

UPCN abrió las preinscripciones para su oferta educativa 2027

Temas:

UPCN capacitaciones Escuelas Paraná Propuesta inscripciones
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