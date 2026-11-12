El Vaticano borró una frase de León XIV sobre los "dos Papas": qué ocurrió

El Vaticano borró la frase de los "dos Papas" que había publicado en las redes sociales oficiales de León XIV después de su visita a la Argentina. La expresión, que hacía referencia a Francisco y al actual Pontífice, fue eliminada debido a un error de coordinación en la comunicación de la Santa Sede.

El mensaje había sido difundido en la cuenta @Pontifex_es de X y también en Instagram. Allí se atribuía a León XIV la siguiente declaración: "Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

La frase tuvo amplia repercusión después de una visita que, según el Gobierno nacional, movilizó a más de seis millones de personas. Sin embargo, surgió una diferencia entre el discurso preparado para la celebración en Luján y las palabras que el Papa pronunció efectivamente.

Captura X.

Por qué el Vaticano eliminó la publicación

De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, la referencia a los "dos Papas" figuraba en el texto que León XIV tenía previsto leer el miércoles en la Basílica de Luján. No obstante, al llegar a ese fragmento, el Pontífice hizo una pausa y decidió omitirlo.

El inconveniente surgió porque los responsables de la comunicación vaticana difundieron el documento preparado previamente, sin verificar los cambios introducidos durante la intervención. La expresión apareció incluso en una publicación de Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede.

La misma situación se reprodujo en las redes sociales del Papa, donde se publicaron mensajes elaborados a partir de la versión escrita. Posteriormente, la publicación de X fue eliminada, lo que generó interrogantes sobre los motivos de la corrección.

Una expresión que remite a Francisco y Benedicto XVI

León XIV habría evitado la expresión por su sensibilidad dentro de la Iglesia. La referencia a dos pontífices remite a las discusiones que surgieron en 2013, cuando Benedicto XVI renunció y Francisco asumió como su sucesor.

Tras abandonar el pontificado, Joseph Ratzinger permaneció en el Vaticano con el título de papa emérito. Aunque Francisco era el único Pontífice en funciones, aquella convivencia abrió debates sobre el alcance de la renuncia y la posición institucional de quien había dejado el cargo.

El propio Benedicto XVI aclaró públicamente que su renuncia había sido completa y que no existían dos papas ejerciendo simultáneamente la autoridad. Desde entonces, la distinción entre un pontífice en funciones y uno emérito constituye un asunto delicado para la Santa Sede.

El contexto de la visita a la Argentina

La frase eliminada había adquirido especial relevancia porque León XIV manifestó durante su visita el afecto recibido de los argentinos y recordó a su antecesor, Francisco.

En su despedida, agradeció el recibimiento y expresó: "Me he sentido como en casa", en un mensaje que también destacó la importancia de la unidad y la reconciliación.

La eliminación de la publicación dejó así una aclaración sobre el contenido efectivamente pronunciado en Luján y volvió a poner en discusión una terminología que la Iglesia procura utilizar con precisión.