Transportista entrerriano llevó a Ramón Díaz en su camión: “Tiene la sencillez de un grande”

REDACCIÓN ELONCE
Hernán Antonacci trasladaba piedras para un camino rural de una propiedad de Ramón Díaz en Gualeguaychú cuando el exentrenador de River se subió a su camión. El trabajador contó a Elonce cómo fue el encuentro y reveló qué hablaron durante el recorrido.
Un camionero entrerriano vivió un encuentro inesperado con Ramón Díaz, el histórico exfutbolista y entrenador de River Plate, quien se convirtió por unos minutos en su acompañante durante una jornada de trabajo en una zona rural de Gualeguaychú. Hernán Antonacci trasladaba piedras para acondicionar un camino de una propiedad del exdirector técnico cuando tuvo la oportunidad de compartir un recorrido y conversar con él.
El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles, mientras el transportista realizaba tareas vinculadas con el establecimiento ganadero que Díaz posee en el departamento Gualeguaychú, de donde es oriunda su esposa.
“No conozco mucho de fútbol, pero me di cuenta de que era él”, contó Antonacci a Elonce. El trabajador, oriundo de Maciá, destacó especialmente el trato que recibió del exentrenador, a quien describió como una persona “amable y sencilla”.
“Tiene la sencillez de un grande”
El camionero relató que Ramón Díaz se subió al vehículo para acompañarlo hasta el sector donde debía descargar el material y explicarle cómo distribuir las piedras sobre el camino rural.
Lo que comenzó como una indicación de trabajo terminó convirtiéndose en una conversación que Antonacci recordó por la actitud del exdirector técnico. “Tiene la sencillez de un grande”, expresó el transportista, quien aseguró que la personalidad de Díaz fue lo que más le llamó la atención.
“No es soberbio, siendo que ha viajado por el mundo y ganó títulos mundiales”, comentó. En ese sentido, reflexionó que “la plata no hace a la persona”, al destacar la humildad que percibió durante el encuentro.
Antonacci reconoció que, si bien simpatiza con River Plate, no es un seguidor apasionado del fútbol. “Soy de River, pero no fanático”, confesó.
Hablaron del campo y no de fútbol
A pesar de encontrarse con uno de los entrenadores más reconocidos de la historia de River, la conversación no giró alrededor de partidos, jugadores ni campeonatos.
“Hablamos de campo, no de fútbol”, resumió Antonacci, quien explicó que Díaz le contó detalles sobre su actividad ganadera y el funcionamiento del establecimiento.
Según relató, el exentrenador manifestó su satisfacción con el trabajo de las personas que se desempeñan en su propiedad. “Me contó que está muy agradecido con el trabajo de sus empleados y que planea participar de un remate en representación de su cabaña”, señaló el camionero.
Durante el recorrido, Díaz también le habló sobre sus proyectos personales y su vínculo con Entre Ríos.
Ramón Díaz le contó que planea vivir en Entre Ríos
Uno de los detalles que más llamó la atención de Antonacci fue la intención del exdirector técnico de establecerse en la provincia cuando finalice su trayectoria deportiva.
Según el camionero, Ramón Díaz le comentó que planea vivir en Entre Ríos una vez que concluya su carrera como entrenador.
La provincia ocupa un lugar importante en la vida del riojano, tanto por sus vínculos familiares como por los emprendimientos ganaderos que desarrolla en Gualeguaychú.
Allí participa de la actividad de la cabaña Angus Los Ramones, un establecimiento dedicado a la cría y mejoramiento genético de reproductores bovinos.
Los Ramones, la cabaña ganadera del exentrenador
Además de su trayectoria futbolística, Ramón Díaz desarrolla junto a sus hermanos un proyecto vinculado con la producción ganadera.
La cabaña Angus Los Ramones realizó distintos remates de reproductores y comenzó a ganar reconocimiento en exposiciones del sector.
En 2025, el establecimiento participó por primera vez en la Exposición Rural de Palermo, uno de los principales encuentros de la ganadería argentina.
En septiembre de 2026, la cabaña consiguió su primer reconocimiento como Gran Campeón Macho Angus en la Exposición de la Sociedad Rural Gualeguaychú, un resultado destacado dentro de su actividad ganadera.
La producción bovina se convirtió así en otra de las actividades del exentrenador, quien mantiene una relación cercana con el establecimiento y sus trabajadores.
Una anécdota que el camionero no esperaba vivir
Ramón Díaz es uno de los grandes referentes de River Plate, institución en la que se destacó como futbolista y entrenador.
Durante sus tres etapas al frente del equipo consiguió nueve títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 1996, la Supercopa Sudamericana de 1997 y el Torneo Final 2014.
Sin embargo, ninguno de esos logros fue el centro de la conversación que mantuvo con Antonacci durante el traslado de piedras.
Para el trabajador, lo más significativo fue haber compartido una actividad cotidiana con una figura reconocida del deporte argentino y comprobar personalmente su trato cercano.
“Fue inesperado”, resumió el camionero sobre una jornada laboral que terminó con una anécdota especial y un acompañante al que nunca imaginó llevar en su vehículo.