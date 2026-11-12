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Gualeguaychú: abren las inscripciones para participar de la Feria de Carnaval 2027

Emprendedores y artesanos locales podrán inscribirse del 16 de noviembre al 11 de diciembre. La convocatoria cuenta con cupos limitados y no incluye propuestas gastronómicas.

12 de Noviembre de 2026
Convocan a emprendedores y artesanos de Gualeguaychú
Convocan a emprendedores y artesanos de Gualeguaychú

Emprendedores y artesanos locales podrán inscribirse del 16 de noviembre al 11 de diciembre. La convocatoria cuenta con cupos limitados y no incluye propuestas gastronómicas.

La Municipalidad de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, convoca a emprendedores y artesanos de la ciudad interesados en participar de la Feria de Carnaval 2027, que se desarrollará durante las noches del Carnaval del País.

 

La iniciativa ofrece un espacio de comercialización para las producciones locales, aprovechando la afluencia de público que genera uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de Gualeguaychú.

 

La inscripción estará habilitada desde el lunes 16 de noviembre hasta el viernes 11 de diciembre, de 7 a 13 h, en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Rivadavia 845.

 

La convocatoria está destinada exclusivamente a emprendedores y artesanos de rubros no gastronómicos. Los cupos son limitados y, durante el proceso de selección, se priorizará la diversidad de productos, la originalidad de las propuestas y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad, higiene y accesibilidad.

 

La Feria de Carnaval constituye una oportunidad para que los productores locales den a conocer sus trabajos y lleguen a nuevos públicos, tanto de la ciudad como de otros puntos del país que visitan Gualeguaychú durante la temporada.

 

Asimismo, desde la organización se brindará acompañamiento a los feriantes seleccionados para facilitar su participación en el evento.

 

A través de esta propuesta, se busca ampliar las oportunidades de comercialización para emprendedores y artesanos, mediante su participación en un espacio vinculado a una de las principales actividades de la temporada turística local.

Temas:

Gualeguaychú Feria Carnaval emprendedores Artesanos
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