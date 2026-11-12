Una boya fue arrastrada por camalotes en el río Coronda y Prefectura emitió una alerta

Una boya fue observada a la deriva entre una importante acumulación de camalotes en el río Coronda, a la altura de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe. El episodio fue registrado por un vecino de la zona, mientras que Prefectura Naval Argentina emitió una advertencia por el desplazamiento de una señal de navegación en el acceso al Puerto de Santa Fe.

Según informó Aire de Santa Fe, Guillermo, un vecino de Altos del Sauce, detectó una boya roja correspondiente a la demarcación del veril del kilómetro 586, que avanzaba junto con la vegetación flotante.

“Una boya del puerto está pasando a la altura de calle España en Altos del Sauce, en Sauce Viejo”, relató el hombre al programa Ahora Vengo, donde compartió imágenes de la situación.

Prefectura alertó por una señal de navegación desplazada

El vecino consideró que la acumulación de camalotes podría haber provocado el desprendimiento de la estructura y solicitó que se diera aviso a Prefectura para prevenir inconvenientes con las embarcaciones.

Por otra parte, Prefectura Naval Argentina informó que una boya cardinal Norte se desplazó de su ubicación original en el canal de acceso al Puerto de Santa Fe.

De acuerdo con el comunicado oficial, la señal fue arrastrada hasta el primer efluente de la margen este, aguas abajo del Batallón de Ingenieros Anfibios 121, en el río Coronda.

La autoridad marítima advirtió que la ausencia de esta señal en su ubicación habitual modifica las referencias utilizadas por los navegantes. “Se recomienda navegar con precaución, considerando la faltante de dicha boya”, indicó Prefectura en su comunicación.

Advierten por los riesgos de navegar durante la creciente

En el marco del aumento del caudal de los ríos de la región, Prefectura recordó que las crecidas pueden generar canales temporales debido a la inundación de sectores que habitualmente permanecen fuera del cauce.

Sin embargo, estos espacios no necesariamente reúnen las condiciones de profundidad, señalización y seguridad necesarias para la navegación.

Por ese motivo, recomendó evitar salir de los cursos navegables conocidos, incluso cuando el incremento del nivel del agua permita observar nuevas vías de circulación.

El desplazamiento de camalotes y otras acumulaciones de vegetación flotante también puede modificar las condiciones habituales del río y representar obstáculos para las embarcaciones.