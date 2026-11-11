Un artista inmortalizó en una emotiva pintura el encuentro del Papa con la entrerriana del Cottolengo

Un artista retrató a Marta Griselda Torres, la entrerriana de 78 años nacida en María Grande que emocionó al papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires. El pintor Gastón Gabe Bejarano quedó conmovido al observar el encuentro por televisión y decidió reproducir la escena en una obra que posteriormente compartió en redes sociales, donde recibió numerosos mensajes y propuestas para adquirirla.

La pintura surgió de manera espontánea, luego de que Bejarano observara a Marta contarle su historia de vida al pontífice y entregarle un libro de su autoría. La mujer, que nació con parálisis cerebral y fue abandonada por su madre cuando era bebé, reside desde hace décadas en el Cottolengo Don Orione.

El artista explicó que la imagen del Papa escuchando atentamente a la entrerriana le provocó una profunda emoción. A partir de una fotografía que tomó de la pantalla del televisor, realizó una pintura en formato A4 que terminó convirtiéndose en una de sus obras con mayor repercusión.

La escena que inspiró la pintura

En declaraciones a Clarín, Bejarano relató que el lunes por la mañana encendió el televisor y se encontró con el encuentro entre Marta y León XIV. La historia de la mujer y la reacción del pontífice lo impulsaron a tomar sus materiales y comenzar a pintar.

“Vi esa escena con el Papa y Marta y fue algo directo lo que sentí; fue un sentimiento muy profundo. Me emocionó escucharla y me hizo repensar un montón de cosas. Fue directo al alma, al corazón”, expresó.

El artista contó que tomó varias fotografías de la transmisión televisiva y eligió una para utilizarla como referencia. Su intención fue realizar una obra sencilla que reflejara la intensidad emocional del momento.

“Quería que la pintura fuera espontánea. Me habrá llevado una hora y pico hacerla. Es en formato A4. Quise que expresara lo que sentí en ese momento”, explicó.

“Se me caían las lágrimas”: la emoción del pintor

El artista destacó que uno de los momentos más impactantes fue observar la expresión del papa León XIV mientras Marta compartía su historia personal.

“La cara del Papa escuchándola fue algo que ni yo me imaginé. Lo que sentí fue impresionante y se me caían las lágrimas”, recordó.

Bejarano, quien lleva varios años dedicado a la pintura, explicó que el arte constituye una de sus principales formas de expresar sentimientos.

“Hace muchos años que pinto y en la pintura encuentro una posibilidad de transmitir lo que siento”, señaló.

Después de finalizar la obra, decidió compartirla en sus redes sociales. Sin embargo, no imaginó que la publicación despertaría tanto interés entre quienes también habían seguido el encuentro.

La pintura se viralizó y recibió ofertas de compra

La imagen comenzó a circular en redes sociales y generó numerosos comentarios de personas que se emocionaron con la historia de Marta.

Bejarano contó que recibió mensajes de usuarios de diferentes lugares, algunos de los cuales compartieron experiencias personales vinculadas con el Cottolengo Don Orione.

“Mucha gente me sigue escribiendo porque la pintura traspasó la pantalla. Estoy muy sorprendido”, manifestó.

La repercusión también despertó el interés de personas que quisieron comprar la obra. Sin embargo, el artista todavía no resolvió qué hará con ella.

“Pensé en un momento mandársela a Marta, pero no quiero que se piense que quiero figurar. Sigo contestando mensajes. Son muchos los que la quieren comprar. No sé qué voy a hacer”, explicó.

Además, reveló que recibió mensajes de personas que se presentaron como sobrinos de la entrerriana.

“Yo sigo procesando lo que me pasó, que es muy hermoso. No hay un solo mensaje que no sea lindo”, aseguró.

El mensaje que acompañó la obra

En su cuenta de Instagram, Bejarano publicó la pintura junto con una reflexión sobre la vida de Marta Griselda Torres y la emoción que le produjo conocer su historia.

“Marta es una mujer que vive en el Cottolengo. Nació con parálisis cerebral, con dificultades en la vista y para caminar. Y, a pesar de todo, pudo escribir un libro contando su historia de vida, un libro que me encantaría leer”, escribió.

El pintor explicó que no conocía personalmente a la mujer, pero que su testimonio había sido suficiente para inspirarlo.

“Me emocionó mucho verla, escucharla y conocer un poquito de su historia. Hay personas que, sin proponérselo, nos dejan algo que nos llega muy profundo. Y así, casi sin pensarlo, nació esta simple pintura”, agregó.

La historia de la entrerriana que inspiró al artista

Marta Griselda Torres nació en María Grande, Entre Ríos, hace 78 años. Desde sus primeros meses de vida enfrentó dificultades debido a la parálisis cerebral y al abandono materno.

En el Pequeño Cottolengo Don Orione encontró un hogar donde transcurrió gran parte de su vida. A pesar de las limitaciones físicas y visuales, logró escribir un libro autobiográfico en el que plasmó sus experiencias.

Durante la visita del papa León XIV a la institución, Marta tuvo la oportunidad de contarle parte de su historia y entregarle personalmente un ejemplar de su libro.

El encuentro se convirtió en una de las escenas más emotivas de la visita papal a la Argentina y trascendió la transmisión televisiva.

La historia de la mujer nacida en María Grande no solo emocionó al pontífice, sino que también inspiró a un artista a inmortalizar aquel momento en una pintura que despertó una inesperada repercusión.