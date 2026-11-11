"Hasta siempre, mi querida Argentina; me he sentido como en casa", dijo el Papa al despedirse del país

La misa del Papa León XIV en Luján reunió a una multitud estimada en 3,5 millones de fieles y marcó el cierre de su histórica visita a Argentina. Tras la celebración religiosa de este miércoles, el Pontífice pronunció un emotivo mensaje de despedida, en el que agradeció el recibimiento de los argentinos, recordó a Francisco y encomendó al país a la protección de la Virgen de Luján.

“¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, expresó León XIV ante la multitud que participó de la celebración en el santuario mariano, uno de los principales centros de peregrinación del país.

El Papa también destacó el trabajo de quienes hicieron posible su visita. “Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación”, manifestó.

El recuerdo de Francisco y la Virgen de Luján

En sus palabras finales, León XIV hizo referencia al significado de haber visitado Argentina, a la que describió como “cuna de nuestro querido papa Francisco”.

También dedicó un pasaje especial a la Virgen de Luján, cuya imagen acompañó la celebración religiosa, y recordó la tradición sobre su llegada al territorio argentino.

“La imagen de la Virgen de Luján que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carretita y ya no quiso continuar su camino. Se quedó para siempre con ustedes”, relató.

A partir de esa historia, el Pontífice estableció un paralelismo con su propia misión al frente de la Iglesia católica y explicó que debía continuar su recorrido por otros destinos.

“El sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía. Pero quiero decirles que los lleva a todos en su corazón”, aseguró.

Una bendición para todos los rincones de Argentina

Durante su despedida, el Papa también destacó los paisajes y la diversidad geográfica del país, al tiempo que vinculó los colores de la bandera nacional con el manto de la Virgen María.

“Que Dios bendiga a esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera”, expresó.

Luego, extendió su bendición a todas las regiones argentinas: “Que los pueblos del norte, con sus cerros y valles, del sur, con sus imponentes glaciares, del este, con sus ríos y selvas, y del oeste, con sus cordilleras majestuosas, den gloria al Señor por tantos dones recibidos”.

En ese sentido, invitó a los fieles a continuar transmitiendo el mensaje cristiano y a anunciar el Evangelio “con alegría y gratitud”.

“Hasta siempre, mi querida Argentina”

El momento más emotivo de su mensaje llegó cuando León XIV expresó cómo se había sentido durante su estadía en el país.

“Gracias, gracias por recibirme con tanto cariño. Me he sentido como en casa”, afirmó ante los fieles reunidos en Luján.

Sus palabras marcaron el cierre de una visita que incluyó distintos encuentros religiosos y comunitarios, y que culminó con una multitudinaria celebración frente a la Virgen de Luján.

Antes de finalizar, el Pontífice dejó un último pedido de unidad y oración para todos los argentinos.

“Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. Hasta siempre, mi querida Argentina”. Elonce.com