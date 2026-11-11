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Paraná El pronóstico del tiempo

Cesó la alerta amarilla por tormentas que regía para Entre Ríos

En tanto, para este jueves se espera una mejora de las condiciones, sin probabilidades de precipitaciones con cielo parcialmente nublado y una máxima de 31°C.

11 de Noviembre de 2026
El pronóstico del tiempo para Paraná
El pronóstico del tiempo para Paraná Foto: Elonce

En tanto, para este jueves se espera una mejora de las condiciones, sin probabilidades de precipitaciones con cielo parcialmente nublado y una máxima de 31°C.

Cesó la alerta amarilla por tormentas que regía para Entre Ríos; sin embargo, el aviso del organismo nacional se mantiene para gran parte de Corrientes y Misiones.

 

En tanto, para este jueves se espera una mejora de las condiciones, sin probabilidades de precipitaciones con cielo parcialmente nublado y una máxima de 31°C. Esas mismas condiciones se mantendrán durante la jornada del viernes, con registros previstos entre 20 y 34°C, la máxima más elevada de la semana.

 

Durante el fin de semana, el sistema frontal asociado a la baja presión avanzará desde el norte de la Patagonia hacia el centro del país. De hecho, para el sábado en Paraná se prevé hasta 40% de probabilidad de chaparrones con temperaturas que rondarán entre los 19 y 29°C con vientos leves del sur.

 

Mientras que para el domingo se espera cielo parcial a mayormente nublado y sin precipitaciones previstas con marcas térmicas que oscilarán entre los 20 y 29°C con vientos leves del sector este.

 

El lunes iniciará con una mínima estimada en 18°C y una máxima de 28°C, también bajo condiciones de nubosidad variable.

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