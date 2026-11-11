En tanto, para este jueves se espera una mejora de las condiciones, sin probabilidades de precipitaciones con cielo parcialmente nublado y una máxima de 31°C.
Cesó la alerta amarilla por tormentas que regía para Entre Ríos; sin embargo, el aviso del organismo nacional se mantiene para gran parte de Corrientes y Misiones.
En tanto, para este jueves se espera una mejora de las condiciones, sin probabilidades de precipitaciones con cielo parcialmente nublado y una máxima de 31°C. Esas mismas condiciones se mantendrán durante la jornada del viernes, con registros previstos entre 20 y 34°C, la máxima más elevada de la semana.
Durante el fin de semana, el sistema frontal asociado a la baja presión avanzará desde el norte de la Patagonia hacia el centro del país. De hecho, para el sábado en Paraná se prevé hasta 40% de probabilidad de chaparrones con temperaturas que rondarán entre los 19 y 29°C con vientos leves del sur.
Mientras que para el domingo se espera cielo parcial a mayormente nublado y sin precipitaciones previstas con marcas térmicas que oscilarán entre los 20 y 29°C con vientos leves del sector este.
El lunes iniciará con una mínima estimada en 18°C y una máxima de 28°C, también bajo condiciones de nubosidad variable.