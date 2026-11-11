El gesto especial del Papa en su última misa en Argentina: vistió de celeste y blanco

El Papa León XIV vistió de celeste y blanco en su última misa en Luján

El Papa León XIV sorprendió este miércoles al arribar a la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján con una vestimenta especial. En lugar de la tradicional sotana blanca, el Sumo Pontífice eligió una prenda en los colores de la bandera argentina: celeste y blanco.

El atuendo, además, incluyó un bordado dorado con la imagen de la Virgen de Luján, la advocación mariana más representativa del país y titular del santuario donde se celebra la última misa de su visita a la Argentina.

Los colores se usan exclusivamente en la Basílica y es todo un mensaje que el Papa haya cambiado para la misa. "Es una distinción que la Virgen le hace al Papa", dicen los expertos.

Foto: Infobae

La prenda principal es una sotana en tonos celeste y blanco, los mismos de la bandera argentina. León XIV caminó con ella por el pasillo hacia el escenario montado frente a la Basílica, en un gesto de cercanía con el pueblo que lo recibió.

Sobre el atuendo se destaca un bordado dorado con la imagen de Nuestra Señora de Luján. La Virgen, de apenas 38 centímetros en su talla original, es el centro de la devoción popular argentina y la razón por la que el Papa eligió este lugar para despedirse del país.

En las celebraciones de Palermo y Córdoba, León XIV había utilizado casullas diseñadas por el sastre argentino Tomás Valentín Gómez, con tonos marfil, dorados y cobrizos. Para Luján, el cambio fue más directo: los colores patrios y la imagen de la patrona nacional.

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De esta manera, León volvió a romper el protocolo liturgico, ya que este año los colores seleccionados para las casullas son el verde y el violeta.

La misa se desarrolló en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, ante una multitud que coreaba “¡Que viva León, que viva el Papa!”.