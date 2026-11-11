DNI y pasaportes: establecieron nuevas tarifas y actualizaciones cada seis meses

El Gobierno aprobó un sistema de Unidades Arancelarias Documentales para los trámites del RENAPER. Los aranceles se actualizarán cada seis meses según la inflación.
El Gobierno nacional aprobó un nuevo cuadro tarifario para los trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI), que estableció un valor de $20.000 para el ejemplar común y sus actualizaciones obligatorias. La medida fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 151/2026 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
La normativa incorporó un sistema de Unidades Arancelarias Documentales (UAD), con un valor inicial de $1.000 por unidad, que se actualizará semestralmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.
Según se contempla, la actualización del DNI entre los 5 y 8 años, la correspondiente a los 14 años y la emisión de un nuevo ejemplar tendrán una tarifa de $20.000. El mismo importe se aplicará a los cambios de domicilio, rectificaciones de datos con emisión de documento y otros ejemplares.
Cuánto costarán los trámites urgentes del DNI
El nuevo cuadro también fijó las tarifas de las modalidades de tramitación acelerada.
El DNI exprés costará $52.000, mientras que el servicio de DNI en 24 horas hábiles tendrá un valor de $82.000. En este último caso, el documento deberá retirarse en la oficina donde se realizó el trámite.
Por su parte, la modalidad de DNI al instante tendrá una tarifa de $114.000 y estará disponible únicamente en las oficinas habilitadas para prestar ese servicio.
DNI para extranjeros y trámites gratuitos
La resolución estableció además una tarifa de $40.000 para la primera identificación de ciudadanos extranjeros comprendidos en las categorías previstas en el cuadro tarifario.
El mismo importe corresponderá a las actualizaciones de los 5 a 8 años, de los 14 años y a la emisión de nuevos ejemplares de DNI para extranjeros.
En cuanto a los trámites gratuitos, se mantuvo sin cargo el primer DNI para los niños de hasta seis meses nacidos en territorio argentino, conforme a la Ley 26.061.
También continuará sin cargo la rectificación de datos cuando no implique la emisión de un nuevo documento.
Actualizaciones cada seis meses
La resolución dispone que el valor de la Unidad Arancelaria Documental se actualizará semestralmente tomando como referencia la variación del IPC.
Asimismo, establece que los importes finales de las tasas deberán redondearse al múltiplo de $500 más cercano, con excepción de los servicios de validación de identidad.
El RENAPER deberá publicar los valores actualizados en el portal oficial argentina.gob.ar y comunicarlos a los registros civiles de las provincias.
El nuevo régimen entrará en vigencia a los diez días de su publicación en el Boletín Oficial, realizada este miércoles 11 de noviembre de 2026. Se mantendrán las exenciones y gratuidades vigentes.