Un contingente de Paraná viajó a Luján para participar de la misa del papa León XIV: "vamos por su bendición"

Un contingente de 72 fieles de Paraná viajó a Luján para participar de la misa del papa León XIV, prevista para este miércoles 11 de noviembre, a las 10 de la mañana.

Los peregrinos, pertenecientes a la parroquia Nuestra Señora del Carmen y a distintos movimientos religiosos, se reunieron durante la noche del martes para emprender el recorrido hacia la Basílica de Luján, donde esperaban compartir una jornada histórica para la comunidad católica argentina.

Antes de la partida, los participantes expresaron a Elonce la emoción que significaba viajar para recibir la bendición del Pontífice. Entre bolsos, remeras identificatorias, carteles y cánticos, jóvenes y adultos compartieron sus expectativas por una celebración que convocaría a miles de personas de diferentes puntos del país.

El sacerdote Rolando Caminos, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, destacó el entusiasmo que despertó la presencia de León XIV en Argentina. “Desde la llegada del Papa se ha ido encendiendo algo muy bello en todo el pueblo de Dios”, expresó.

Además, consideró que la visita representaba una continuidad del camino iniciado por Francisco: “Parece que viene a cumplir ese sueño y ese deseo que tenía Francisco, y a continuar toda esa propuesta”.

El trabajo comunitario que permitió concretar el viaje

La organización del contingente estuvo a cargo de integrantes de la comunidad parroquial, quienes coordinaron los preparativos para trasladar a las 72 personas. Graciela, una de las responsables, explicó que la tarea resultó posible gracias al compromiso colectivo. “Fue lindo porque se hizo en comunidad, así que todos colaboraron un poquito”, manifestó.

El grupo reunió a hombres, mujeres, jóvenes y adultos de distintas comunidades religiosas. Aunque el padre Caminos no pudo acompañarlos personalmente, aseguró que permanecería unido a los peregrinos mediante la oración durante el recorrido y la celebración.

Entre quienes se sumaron estuvieron Roxana y Daniela, integrantes de un movimiento religioso invitado por la parroquia. Ambas destacaron la importancia de participar de una celebración que, además de su significado espiritual, les permitiría escuchar el mensaje del Papa y representar a sus comunidades.

El mensaje de León XIV sobre la justicia social

Roxana hizo especial referencia a las enseñanzas del Pontífice sobre la doctrina social de la Iglesia y la dignidad humana. “Queremos ir a recibir la bendición de nuestro Santo Padre, que tanto ha marcado el tema de la doctrina social y de la justicia social”, expresó durante la entrevista.

La peregrina también valoró las palabras del Papa sobre las personas con discapacidad. “No somos descartables, todos somos necesarios, porque viéndolos a ellos nos recuerdan lo frágiles que somos como seres humanos y como cristianos”, reflexionó. En ese sentido, señaló que el mensaje invitaba a reconocer las necesidades de los demás y evitar la indiferencia.

Respecto de las dificultades que podrían encontrar en Luján, reconoció que el entusiasmo superaba cualquier obstáculo. “Sabemos que va a ser difícil, que vamos a tener que caminar mucho y veremos si podemos verlo, pero vamos a recibir su bendición”, afirmó.

El recuerdo de Juan Pablo II y una nueva oportunidad

La peregrinación también despertó recuerdos de otras visitas papales a la Argentina. Roxana relató que había tenido la oportunidad de encontrarse con Juan Pablo II durante su visita a Paraná, en 1987, cuando tenía apenas 14 años.

“Estuve con Juan Pablo II acá en Paraná. Tenía 14 años. Lo vi de cerca. ¿Cómo no iba a aprovechar ahora, con mis 54 años, poder ir a verlo?”, recordó emocionada. Para ella, el viaje representaba una experiencia significativa que compartiría espiritualmente con su familia.

La mujer también explicó que llevarían las intenciones de integrantes de distintos movimientos y comunidades, entre ellos Santa Mónica y el coro vinculado a los Agustinos Recoletos. “¿Qué más que agradecer a Dios este momento?”, expresó.

Los jóvenes de Emaús llevaron su mensaje al Papa

Uno de los grupos más entusiastas fue Emaús del Carmen, que participó con 17 integrantes. Nieve, una de sus representantes, destacó que el movimiento continuaba creciendo y convocando tanto a jóvenes como a adultos. “Cada vez se van sumando más personas y, en esta oportunidad, somos 17”, contó.

Los jóvenes confeccionaron un cartel con la inscripción “Papa León, rezá por nosotros. Emaús del Carmen, Paraná, Entre Ríos”, que llevaron como símbolo de identidad durante la peregrinación.

La despedida estuvo acompañada por aplausos, cánticos y expresiones de alegría. Antes de partir, los participantes encomendaron el viaje a la Virgen del Carmen, con la esperanza de llegar a Luján, participar de la misa y regresar con una experiencia que fortaleciera los vínculos de su comunidad.