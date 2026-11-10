Postales de la creciente del río Paraná: el agua alcanzó los 5,29 metros

La creciente del río Paraná continuó avanzando este martes y alcanzó una altura de 5,29 metros en el puerto de la capital entrerriana, según el registro correspondiente a la tarde. El aumento del nivel del agua comenzó a modificar el paisaje habitual de distintos sectores costeros de la ciudad.

En este contexto, Elonce recorrió el Balneario Thompson y la zona del arroyo Las Viejas, donde capturó una serie de postales que reflejaron el avance del río y los cambios que experimentó la costa como consecuencia de la creciente.

Las imágenes permitieron observar el comportamiento del agua en dos sectores característicos de Paraná, donde el incremento del caudal se convirtió en uno de los principales aspectos del paisaje durante las últimas jornadas.

El río Paraná superó los 5,20 metros

Con los 5,29 metros registrados este martes por la tarde, el río Paraná se mantuvo por encima del nivel de alerta establecido para el puerto local, cuya referencia es de 4,70 metros.

El crecimiento del río mantiene la atención sobre las zonas ribereñas, especialmente en aquellos sectores de menor altura que resultan más expuestos al avance del agua.

Las postales registradas por Elonce en el Balneario Thompson y el arroyo Las Viejas mostraron cómo la creciente transformó el entorno costero, en una jornada marcada por el seguimiento de la evolución del nivel del río.

Las imágenes de la creciente en Paraná

El registro fotográfico realizado durante la tarde de este martes permitió documentar el avance del agua y ofrecer una perspectiva de la situación en distintos puntos de la ciudad.

El Río Paraná llegó a 5.29 metros y continúa la asistencia en Bajada Grande

Mientras el río continuó su tendencia ascendente, las imágenes capturadas por Elonce dejaron testimonio de la creciente en la capital entrerriana, con el Balneario Thompson y el arroyo Las Viejas como protagonistas de la recorrida.

La creciente avanza sobre las playas de los clubes de Paraná

El avance de la creciente del río Paraná también se refleja en las playas de los clubes Estudiantes, Paraná Rowing Club y Club de Pescadores, donde el incremento del nivel del agua modifica el paisaje habitual de la costa. Con una altura de 5,29 metros registrada este martes por la tarde en el puerto local, el río continúa ganando terreno sobre los sectores ribereños y genera preocupación por la evolución de la crecida. Las playas de estas instituciones deportivas se encuentran entre los espacios costeros donde se observa el avance del agua.