La creciente del Paraná mantiene a 34 familias fuera de sus hogares en Entre Ríos

La creciente del río Paraná en Entre Ríos mantiene a 34 familias fuera de sus hogares, según el último informe difundido este martes por la Dirección Provincial de Defensa Civil. El organismo confirmó que 28 familias se encuentran evacuadas o autoevacuadas en Paraná, mientras que otras seis debieron abandonar sus viviendas por sus propios medios en La Paz.

En la capital entrerriana, el río alcanzó los 5,21 metros y continúa creciendo, superando el nivel de evacuación establecido en cinco metros. De las 28 familias afectadas, ocho fueron evacuadas y otras 20 se autoevacuaron ante el avance del agua sobre sectores ribereños.

La situación se refleja especialmente en Bajada Grande, donde varias viviendas resultaron alcanzadas por la creciente. El avance del Paraná también modificó el paisaje de clubes y playas de la ciudad, mientras las autoridades mantienen las tareas de asistencia y seguimiento.

Cómo está el río Paraná en otras localidades

En La Paz, el río registró una altura de 6,20 metros y permanece estacionario, por encima del nivel de evacuación de 6,15 metros. Allí se contabilizan seis familias autoevacuadas, según el relevamiento provincial.

En Hernandarias, la altura llegó a 6,09 metros, también con tendencia estacionaria y por encima del umbral de evacuación. En Diamante, el río alcanzó los 5,37 metros, continúa subiendo y permanece en nivel de alerta.

Por su parte, Victoria registró 4,21 metros, con comportamiento estacionario y por debajo del nivel de alerta. En Ibicuy, la medición fue de un metro, con tendencia descendente y sin alcanzar los valores de alerta establecidos.

Sin alertas meteorológicas para Entre Ríos

Defensa Civil informó que este martes rige una situación meteorológica verde para todo el territorio entrerriano, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y del sistema nacional de monitoreo de emergencias.

Esta clasificación indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que representen riesgos para la población. Sin embargo, el comportamiento de los ríos continúa bajo vigilancia debido a las alturas registradas en distintas localidades.

El gobierno provincial mantiene el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica, junto con el seguimiento de las familias afectadas por la creciente en las zonas ribereñas.