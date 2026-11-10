Imágenes del avance del río Paraná: el agua ingresó a comedores y cubrió sectores de playa

El avance del río Paraná comenzó a afectar las instalaciones de clubes deportivos y espacios recreativos de la capital entrerriana. Este martes, con una altura de 5,21 metros y por encima del nivel de evacuación, el agua ingresó a sectores de los comedores del Club Atlético Estudiantes y Nembyré, del Paraná Rowing Club, además de cubrir amplias superficies de playa, quinchos y pasarelas. Las imágenes registradas por Elonce mostraron la magnitud de la creciente y los cambios en la costa durante las últimas horas.

Imágenes del río Paraná: el agua ingresó a clubes y playas

Durante una recorrida por el Paraná Rowing Club, Elonce constató que el agua había ingresado al sector del restaurante y avanzado sobre los espacios exteriores. En el interior del establecimiento se encontraban personas que trabajaban para retirar pertenencias y resguardar materiales ante la creciente. La playa del club también quedó prácticamente cubierta, incluidos dos sectores de terrazas ubicados a diferentes niveles.

La situación cambió considerablemente respecto de la jornada anterior. Una tarima de madera ubicada junto a la cantina, que el lunes todavía permanecía fuera del agua, quedó sumergida este martes. Además, distintos sectores fueron cercados por razones de seguridad, debido a la dificultad para identificar los desniveles y obstáculos que quedaron bajo la superficie.

Camalotes y grandes troncos complican las actividades deportivas

Otro de los aspectos que llamó la atención durante el recorrido fue la acumulación de camalotes y troncos de gran tamaño sobre la costa. Según explicó un entrenador de remo, algunos alcanzaban aproximadamente cinco metros de longitud y representaban un riesgo para quienes realizan actividades deportivas en el río.

La presencia de estos elementos obligó a mantener tareas de limpieza y despeje para facilitar las actividades habituales. Los deportistas también debieron extremar las precauciones debido a que la creciente modificó las condiciones del agua y los recorridos utilizados para entrenar.

Aunque Prefectura Naval no había prohibido las actividades náuticas, se advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas de seguridad. El aumento del caudal, los objetos arrastrados por la corriente y la posible presencia de animales entre los camalotes incrementaron los riesgos para nadadores y remeros.

El agua avanzó sobre el balneario municipal

El recorrido de Elonce continuó por el balneario municipal, donde las imágenes mostraron que el río había cubierto sectores que hasta el lunes permanecían secos. La pasarela de acceso quedó parcialmente bajo el agua y se observó una importante acumulación de vegetación arrastrada por la corriente.

En la zona también se registraron cambios en los espacios de playa y en los sectores utilizados habitualmente por los visitantes. La creciente avanzó sobre las estructuras cercanas a la costa y modificó el paisaje del balneario, donde continuaban las tareas de limpieza.

La escuela de SUP, ubicada en las inmediaciones, también había delimitado sectores de sus instalaciones como medida preventiva. Durante la recorrida no se confirmó si las actividades deportivas continuarían con normalidad o si se aplicarían nuevas restricciones.

El río Paraná alcanzó los 5,21 metros

De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó este martes los 5,21 metros, después de registrar una suba de aproximadamente siete centímetros durante la madrugada. La rapidez del incremento se hizo especialmente visible durante las últimas 72 horas, cuando el agua avanzó sobre espacios que permanecían habilitados días atrás.

Las imágenes también mostraron la creciente en el sector del balneario Thompson, donde el río continuó ganando superficie sobre la costa. El aumento del caudal había sido anticipado por las mediciones registradas aguas arriba.

Mientras tanto, la creciente también afectó a familias de Bajada Grande, donde el Municipio dispuso un operativo de asistencia para los vecinos que debieron abandonar sus viviendas o trasladarse preventivamente.

El avance del río Paraná dejó sectores de playa prácticamente desaparecidos, comedores alcanzados por el agua y pasarelas sumergidas, mientras continuaban el monitoreo de la altura y las tareas preventivas en distintos puntos de la costa de Paraná.