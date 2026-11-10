El puerto de Concepción del Uruguay comenzó la semana con una nueva exportación

Se trata del embarque número 17 que sale desde este puerto entrerriano con destino de exportación, sumando ya 78 buques desde el año 2023.
Este lunes ingresó un nuevo buque al puerto de Concepción del Uruguay. Lo hizo en las primeras horas del día, y al mediodía comenzaron las tareas de pesajes para embarcar 18.000 toneladas de madera de pino y eucalipto rumbo a la India.
El ultramarino es el Orient Glory, un carguero tipo Bulk Carrier que llega proveniente del puerto de Luanda, en Angola, y tiene 177 metros de eslora y bandera de Panamá.
Se trata del embarque número 17 que sale desde este puerto entrerriano con destino de exportación, sumando ya 78 buques desde el año 2023, y totalizando más de 1.300.000 toneladas movilizadas hacia distintos mercados del mundo.
La suma de nuevos tipos de cargas, como la harina de soja genéticamente no modificada, el alimento balanceado aviar y porcino, y la harina de soja común, han permitido diversificar el tipo de cargas exportadas. Esto también sumó nuevos destinos como Alemania, Dinamarca o países del Caribe, a los mercados de India y China, que ya estaban consolidados para las empresas exportadoras que operan desde Concepción del Uruguay.
Dentro del plan de trabajo programado para los próximos meses, se espera la llegada de nuevos ultramarinos para continuar con las exportaciones de harina y madera a granel. En este marco, también se siguen de cerca los pronósticos climáticos que anticipan la llegada de crecientes del río Uruguay para los próximos meses, como efecto del fenómeno de El Niño, cuyas consecuencias ya se están observando en varios puntos del río Paraná.