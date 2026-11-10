 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

El Indec dará a conocer la inflación de octubre y las consultoras prevén una leve baja

El Indec difundirá este jueves 12 de noviembre la inflación de octubre. Las estimaciones privadas anticiparon una leve desaceleración de los precios, con proyecciones que oscilan entre el 1,8% y el 2,1%.

10 de Noviembre de 2026
El Indec difundirá la inflación de octubre
El Indec difundirá la inflación de octubre

El Indec difundirá este jueves 12 de noviembre la inflación de octubre. Las estimaciones privadas anticiparon una leve desaceleración de los precios, con proyecciones que oscilan entre el 1,8% y el 2,1%.

Esta semana se conocerá la inflación de octubre ya que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las estimaciones de distintas consultoras privadas anticiparon una leve desaceleración respecto de septiembre, aunque existen diferencias sobre si el indicador logrará ubicarse por debajo del 2% mensual.

 

El dato oficial será clave para determinar la evolución de los precios durante el último trimestre del año y evaluar si se consolida la desaceleración inflacionaria esperada por el Gobierno nacional.

 

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas proyectaron una inflación cercana al 1,8% para octubre, con una trayectoria descendente hacia el cierre de 2026.

Qué estiman las consultoras privadas

Los relevamientos de las principales consultoras económicas mostraron diferencias moderadas en sus proyecciones para el décimo mes del año.

 

Tanto Fundación Libertad y Progreso como Equilibra estimaron una inflación cercana al 1,8%, mientras que Eco Go presentó una previsión algo más elevada, próxima al 2,1%.

 

Estas diferencias estuvieron relacionadas con el comportamiento de los precios regulados, los productos estacionales y los aumentos registrados en distintos sectores de la economía.

 

Por su parte, la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue del 1,9% en octubre, un registro que se ubicó dentro del rango previsto por las consultoras para el indicador nacional.

 

Los informes privados señalan que los precios regulados y estacionales tuvieron una incidencia importante en la evolución del IPC durante octubre.

 

En particular, los analistas siguieron de cerca el comportamiento de los alimentos y bebidas, los servicios y otros componentes que registraron variaciones diferentes según el sector.

 

Otro indicador relevante será la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales y permite observar con mayor precisión la tendencia de los aumentos.

Temas:

inflación inflación octubre 2026 indec ipc Índice de Precios al Consumidor
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso