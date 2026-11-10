El Indec dará a conocer la inflación de octubre y las consultoras prevén una leve baja

Esta semana se conocerá la inflación de octubre ya que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las estimaciones de distintas consultoras privadas anticiparon una leve desaceleración respecto de septiembre, aunque existen diferencias sobre si el indicador logrará ubicarse por debajo del 2% mensual.

El dato oficial será clave para determinar la evolución de los precios durante el último trimestre del año y evaluar si se consolida la desaceleración inflacionaria esperada por el Gobierno nacional.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas proyectaron una inflación cercana al 1,8% para octubre, con una trayectoria descendente hacia el cierre de 2026.

Qué estiman las consultoras privadas

Los relevamientos de las principales consultoras económicas mostraron diferencias moderadas en sus proyecciones para el décimo mes del año.

Tanto Fundación Libertad y Progreso como Equilibra estimaron una inflación cercana al 1,8%, mientras que Eco Go presentó una previsión algo más elevada, próxima al 2,1%.

Estas diferencias estuvieron relacionadas con el comportamiento de los precios regulados, los productos estacionales y los aumentos registrados en distintos sectores de la economía.

Por su parte, la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue del 1,9% en octubre, un registro que se ubicó dentro del rango previsto por las consultoras para el indicador nacional.

Los informes privados señalan que los precios regulados y estacionales tuvieron una incidencia importante en la evolución del IPC durante octubre.

En particular, los analistas siguieron de cerca el comportamiento de los alimentos y bebidas, los servicios y otros componentes que registraron variaciones diferentes según el sector.

Otro indicador relevante será la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales y permite observar con mayor precisión la tendencia de los aumentos.