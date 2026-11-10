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Policiales En calle Díaz Vélez

Dos hombres fueron detenidos por ingresar a una vivienda y amenazar a sus ocupantes por un alquiler en Paraná

Dos hombres fueron detenidos tras ingresar a una vivienda, amenazar a sus ocupantes y enfrentarse con policías. Secuestraron un cuchillo y retuvieron una motocicleta.

10 de Noviembre de 2026
Los detenidos y el cuchillo secuestrado por la policía
Los detenidos y el cuchillo secuestrado por la policía

Dos hombres fueron detenidos tras ingresar a una vivienda, amenazar a sus ocupantes y enfrentarse con policías. Secuestraron un cuchillo y retuvieron una motocicleta.

En la tarde del lunes, dos hombres de 51 y 53 años fueron detenidos en la ciudad de Paraná tras protagonizar un violento conflicto por el cobro de un alquiler en una vivienda ubicada sobre calle Díaz Vélez. Según denunciaron los damnificados, los involucrados ingresaron al domicilio sin autorización, profirieron amenazas y arrojaron piedras. Cuando llegó la Policía, uno de ellos extrajo un cuchillo con intenciones de agredir a los efectivos.

 

El episodio se originó por una disputa relacionada con el pago de un alquiler. Ante las amenazas y los incidentes registrados en el inmueble, los ocupantes solicitaron la intervención de la policía.

 

Al arribar al domicilio, efectivos fueron recibidos de manera violenta por los dos involucrados, quienes se resistieron al procedimiento. En medio del enfrentamiento, uno de los hombres sacó un arma blanca e intentó atacar a los uniformados.

Secuestraron un cuchillo y retuvieron una motocicleta

Frente a esta situación, los policías lograron reducir y aprehender a ambos sujetos. Durante el procedimiento, se secuestró el cuchillo utilizado para amenazar a los policías.

La Fiscalía interviniente dispuso la detención de los hombres, quienes fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, donde quedaron a disposición de la Justicia.

 

Asimismo, se solicitó la presencia de personal de Tránsito Municipal, que procedió a retener la motocicleta en la que se trasladaban los involucrados, debido a que no contaban con la documentación correspondiente.

Temas:

Paraná conflicto por alquiler detenidos amenazas cuchillo
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