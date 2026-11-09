Investigan un presunto maltrato animal en Federación: denunciaron que hirieron a una yegua de un disparo

El animal se habría escapado e ingresado a un terreno arrendado por otro hombre

Un presunto caso de maltrato animal es investigado en la ciudad de Federación, luego de que un vecino denunciara que su yegua había resultado herida por un disparo. El hecho habría ocurrido en un predio rural ubicado sobre calle Santa Catalina, dentro del ejido de la localidad.

Según la denuncia recibida por personal de la Comisaría Tercera, el animal se habría escapado e ingresado a un terreno arrendado por otro hombre, donde este mantiene un cultivo de hortalizas.

De acuerdo con el relato del propietario, el arrendatario habría efectuado un disparo que provocó una lesión en el equino.

Secuestraron un arma de aire comprimido

Tras tomar conocimiento del episodio, la Fiscalía interviniente dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas, solicitó la intervención de un veterinario para examinar a la yegua y establecer el origen y las características de la lesión.

También se ordenó tomar entrevistas a posibles testigos de la zona para reconstruir lo sucedido.

Horas más tarde, el hombre señalado como posible autor del disparo se presentó voluntariamente en la dependencia policial y entregó un arma de aire comprimido, junto con un proyectil (balín) del mismo calibre.

Por disposición de la Fiscalía, ambos elementos fueron secuestrados formalmente y quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.

La investigación continúa con nuevas diligencias para determinar las circunstancias del hecho y establecer las posibles responsabilidades. El procedimiento se desarrolla bajo las directivas de la fiscal en turno.