El papa León XIV visitó la Catedral Metropolitana y protagonizó un emotivo momento

La visita del papa León XIV a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires formó parte de su agenda de este lunes, en una jornada marcada por los encuentros religiosos y las actividades previstas durante su estadía en el país.

La actividad tuvo un momento especial cuando el Pontífice se acercó al memorial que homenajea al papa Francisco, ubicado dentro del templo, y realizó una ofrenda floral acompañado por un grupo de niños.

Después de rezar las vísperas, el papa León XIV pronuncia la homilía en la Catedral Metropolitana. "Quisiera que en este momento de oración recorramos juntos, con nuestro pensamiento, las distintas regiones de este hermoso país. En cada una de sus provincias, nuestra fe ha echado raíces en pueblos y culturas diversas, dando lugar a expresiones propias de la vida cristiana, sin perder la unidad que nace de Cristo", expresó.

Sobre ello, sostuvo: "Pensemos en el noroeste, en su fe sencilla y sus hondas devociones. Vayamos al litoral, con sus grandes ríos y sus campos sembrados de futuro. Crucemos al noreste, para asombrarnos de sus maravillosas cataratas y sus extensos yerbatales, que distinguen las costumbres de todo el Cono Sur. Acerquémonos a la región de Cuyo, donde las viñas dan alegría al corazón del hombre. Pasemos por las pampas y valoremos la sabiduría de quienes trabajan la tierra. Subamos a las sierras y, desde lo alto, apreciemos los dones de la creación. Vayamos al sur, donde el frío y los desiertos no impiden la cálida acogida de la fe. En esta variedad geográfica y cultural encontramos una presencia maternal que acompaña a sus habitantes y hacia la cual el pueblo expresa su cariño en marchas y peregrinaciones, en caminos de fe y de promesas recorridos a pie o a caballo, en poemas, oraciones y cantos que se elevan en honor de su nombre".

Ante los obispos, León XIV llamó a fortalecer la unidad de la Iglesia

"La diversidad de esta tierra se manifiesta también en sus Iglesias particulares, cada una con sus tradiciones y expresiones pastorales propias. En todas ellas 'verdaderamente está presente y obra la Iglesia de Cristo'", expresó el Papa.

Y agregó: "Esta diversidad encuentra su unidad en la misma fe, en los Sacramentos y en la comunión eclesial. Todas participan de la misión de la Iglesia, para que la alegría del Evangelio llegue a todos. Por eso, custodiemos la comunión, acogiendo con caridad nuestras legítimas diferencias y cultivando la fraternidad, para que nuestra unidad haga visible el amor de Cristo y ayude a muchos a encontrarlo".

Un homenaje al papa Francisco en la Catedral Metropolitana

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando León XIV visitó el memorial dedicado a su antecesor, el papa Francisco, en el interior de la Catedral Metropolitana.

Junto a un grupo de niños, el Sumo Pontífice depositó ofrendas florales en el espacio que recuerda al primer Papa argentino. Luego, compartió una fotografía con los pequeños, en una escena que fue difundida durante la cobertura de su visita al país.

El gesto tuvo un significado especial por tratarse de un homenaje a Francisco en la ciudad donde desarrolló gran parte de su vida religiosa antes de convertirse en líder de la Iglesia Católica.

La celebración de las vísperas junto a los obispos argentinos

La llegada a la Catedral Metropolitana estaba prevista para las 18.45, después de que León XIV participara de un encuentro interreligioso e intercultural en el Palacio San Martín.

En el templo porteño, el Papa encabezó la celebración de las vísperas, una oración litúrgica de la tarde, junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales diocesanos.

De esta manera, la Catedral se convirtió en uno de los escenarios centrales de la segunda jornada de actividades del Pontífice en Argentina, que incluyó también una multitudinaria misa en Palermo y encuentros con representantes del mundo del trabajo y referentes de distintas comunidades religiosas.

Al finalizar las actividades, León XIV tenía previsto compartir una cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.