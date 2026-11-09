La entrerriana que conmovió al papa León XIV con su historia de vida y le entregó un libro

La entrerriana que emocionó a León XIV y le entregó su libro.

Marta Griselda Torres habló ante el papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione y protagonizó uno de los momentos emotivos de la jornada. La mujer entrerriana, de 78 años, compartió su historia de vida, recordó las dificultades que atravesó desde pequeña y le entregó al pontífice un libro escrito por ella.

El encuentro comenzó con las palabras de bienvenida del hermano Jorge David Silanes, integrante de la comunidad orionita, quien pidió al Santo Padre que acompañara con su bendición la tarea que desarrolla la institución.

"Bendiga a esta Iglesia local, a nuestra familia orionita. Bendiga nuestras vidas y nuestras manos para que sigamos siendo constructores de comunión en nuestro mundo. Bienvenido, Santo Padre", expresó antes de dar paso a los testimonios de residentes del Cottolengo.

Una historia marcada por las dificultades

"Santo Padre, me llamo Marta Griselda Torres. Hace muchos años vivo en el Pequeño Cottolengo Don Orione", comenzó diciendo la mujer, quien explicó que nació con parálisis cerebral y que su discapacidad afecta su movilidad y su visión.

Durante su relato, recordó un episodio doloroso de su infancia: su madre abandonó el hogar un día antes de su cumpleaños. Desde entonces, su padre y sus hermanos quedaron a cargo de su cuidado.

También contó que atravesó numerosas internaciones, operaciones y tratamientos. Durante años buscó un lugar donde pudiera vivir y recibir el acompañamiento que necesitaba, pero las alternativas que encontraba eran transitorias.

El Cottolengo, un lugar donde encontró su hogar

"El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida", expresó Marta al describir lo que significó su llegada a la institución.

La mujer destacó que allí encontró mucho más que un espacio para vivir. "No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida", sostuvo. Además, explicó que el acompañamiento recibido la ayudó a superar el sentimiento de rechazo que había experimentado durante años.

En ese entorno también profundizó su vínculo con la fe y descubrió una manera de ayudar a otras personas. Con ese propósito decidió escribir un libro en el que reunió experiencias de su vida.

El libro que le entregó al papa León XIV

Marta explicó que su intención es que su testimonio llegue a quienes atraviesan situaciones similares y les permita reconocer que no están solos.

"Quiero que mi historia sea conocida y escuchada", manifestó. También remarcó que todas las personas tienen derecho a ser "recibidas, amadas y respetadas", independientemente de las dificultades que enfrenten.

Finalmente, se dirigió al pontífice para entregarle personalmente su obra. "Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida", expresó, y agradeció su presencia en el Cottolengo.

El encuentro concluyó con Marta acercándose a León XIV para entregarle el ejemplar. El Papa recibió el libro y le agradeció el gesto, en un momento que reunió emoción, fe y el testimonio de una vida marcada por la búsqueda de un hogar.