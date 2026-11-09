Eligieron a Rubén Ojeda como nuevo abad del Niño Dios: “Victoria es nuestro hogar”

El sacerdote santafesino Rubén Darío Ojeda fue elegido sexto abad del Monasterio del Niño Dios, tras un proceso de preparación espiritual. La ceremonia se realizó el sábado en Victoria y puso fin a cinco años de administración interina. El religioso destacó el diálogo y la cercanía con la comunidad
El sacerdote Rubén Darío Ojeda fue elegido como nuevo abad de la Abadía del Niño Dios de Victoria, durante una ceremonia realizada el sábado 7 de noviembre, con la participación de la comunidad benedictina y la presencia del abad presidente de la Congregación Benedictina de la Santa Cruz del Cono Sur, Benito Rodríguez. Su designación marcó el inicio de una nueva etapa para el monasterio, fundado hace 127 años.
Ojeda se convirtió en el sexto abad de la institución y sucedió en la conducción a Carlos Daniel Ambort, quien se desempeñaba como prior administrador desde 2021, luego de la renuncia de Carlos Martín Oberti. El nuevo superior, oriundo de Santa Fe, cuenta con 19 años de trayectoria sacerdotal y forma parte de la comunidad benedictina de Victoria desde 2018.
Tras su elección, Ojeda destacó que su principal objetivo será fortalecer la vida comunitaria mediante la escucha, el diálogo y el acompañamiento de los monjes. También reafirmó el vínculo histórico que mantiene la abadía con la ciudad y su compromiso de continuar recibiendo a quienes se acercan al monasterio.
“Más que democrática, la comunidad benedictina es sinodal”
Al referirse a la responsabilidad que asumió, el nuevo abad explicó que entiende su función como un servicio de acompañamiento espiritual y comunitario, más que como el ejercicio de una autoridad estrictamente jerárquica.
“Yo usaría la expresión pastorear, porque la palabra abad significa padre, y a este padre le toca hacer de pastor. Más que democrática, la comunidad benedictina es sinodal: caminamos juntos”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que buscará promover la participación de todos los integrantes del monasterio en las decisiones y actividades cotidianas.
“Mi enfoque estará en la escucha, el compartir y el dialogar para que cada hermano se sienta parte valiosa”, manifestó.
La elección se concretó después de un período de preparación espiritual que incluyó instancias de oración comunitaria y una peregrinación al Santuario de la Virgen de Luján, realizada a fines de septiembre.
Cómo fue la elección del nuevo abad
La jornada comenzó el sábado a las 9.30, cuando los integrantes de la comunidad benedictina se reunieron en la cripta del monasterio para desarrollar el proceso de elección.
La ceremonia contó con la presencia del abad presidente de la Congregación Benedictina de la Santa Cruz del Cono Sur, Benito Rodríguez, quien llegó desde Chile para acompañar el acontecimiento.
Aproximadamente una hora después del inicio, las campanas de la abadía anunciaron que se había elegido al nuevo superior. Posteriormente, los monjes ingresaron al templo, donde se dio a conocer oficialmente el nombre de Rubén Ojeda.
Tras la elección, el sacerdote fue instalado en su cargo y se realizó el rito de obediencia de los integrantes de la comunidad, acompañado por el canto del Te Deum en la iglesia abacial.
El acontecimiento había sido anunciado en septiembre por el obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordán, quien convocó a acompañar espiritualmente el proceso de discernimiento.
Quién es Rubén Ojeda, el sexto abad del Niño Dios
El nuevo abad es oriundo de Santa Fe y cuenta con 19 años de trayectoria sacerdotal. Aunque se incorporó formalmente al monasterio de Victoria en 2018, sus primeros contactos con la comunidad se remontan a comienzos de los años 2000.
Durante aquella etapa, Ojeda visitaba la abadía como huésped, interesado en conocer la vida monástica cenobítica, caracterizada por la convivencia comunitaria bajo una misma regla espiritual.
Desde su incorporación, desempeñó distintas responsabilidades dentro del monasterio, entre ellas el mantenimiento de los espacios verdes, tareas domésticas y trabajos de poda.
También estuvo a cargo de la hospedería interna desde 2021 y participó en el acompañamiento de personas interesadas en la vida religiosa. A comienzos de 2026 fue designado maestro de novicios, función vinculada con la formación de quienes ingresan a la comunidad benedictina.
“La abadía no se entiende sin Victoria”
Uno de los aspectos que Ojeda destacó después de su elección fue la relación entre el monasterio y la comunidad victoriense, construida a lo largo de más de un siglo.
“La Abadía del Niño Dios no se entiende sin Victoria, y creo que Victoria tampoco se entiende sin la abadía. Hay una comunión muy profunda; Victoria es nuestro hogar”, expresó.
El sacerdote recordó la figura de San Benito y reafirmó la importancia de mantener abiertas las puertas del monasterio para quienes buscan un espacio de oración, encuentro y acompañamiento espiritual.
La institución constituye uno de los principales referentes religiosos e históricos de Victoria y mantiene una presencia significativa en la vida cultural y social de la ciudad.
Cinco años de transición tras la renuncia de Oberti
La elección de Ojeda puso fin a un período de administración interina iniciado en 2021, cuando Carlos Martín Oberti renunció al cargo de abad después de 24 años de servicio.
Oberti, nacido en Victoria, había asumido la conducción del monasterio en 1997 y se convirtió en el primer abad oriundo de esa ciudad. Su designación se produjo después de la gestión del gualeguaychuense Eduardo Ghiotto, quien estuvo al frente de la comunidad durante 27 años.
Tras la renuncia de Oberti por motivos personales, Carlos Daniel Ambort asumió como prior administrador, responsabilidad que mantuvo hasta la reciente elección.
Durante ese período, la comunidad continuó con sus actividades religiosas, formativas y de atención a visitantes, mientras avanzaba hacia la designación de un nuevo abad.
Una abadía con 127 años de historia
La Abadía del Niño Dios fue fundada el 30 de agosto de 1899 por monjes benedictinos provenientes de la Abadía de Belloc, Francia, y se convirtió en el primer monasterio benedictino de Hispanoamérica.
El establecimiento se encuentra sobre una de las siete colinas de Victoria, junto a la ruta provincial 11, y ocupa una superficie de aproximadamente 421 hectáreas.
Además de su actividad religiosa, la institución adquirió reconocimiento por sus producciones artesanales de dulces, quesos y licores, que forman parte de su tradición.
Entre los religiosos vinculados con esa historia se destacó el hermano Jorge Martínez, fallecido en 2007, quien dedicó décadas a la elaboración del tradicional licor Monacal.
Martínez desarrolló una variedad seca de la bebida mediante una combinación de 73 hierbas, a partir de una fórmula que habían traído los monjes franceses fundadores del monasterio.
Su trabajo se convirtió en una de las expresiones más reconocidas de la producción artesanal de la abadía, que también tuvo períodos de autoabastecimiento y elaboración de vinos.
Con la elección de Rubén Ojeda, la comunidad benedictina inició una nueva etapa de conducción, orientada a sostener su tradición espiritual, fortalecer la convivencia entre los monjes y preservar el vínculo con Victoria y la región. (con información de Entre Ríos Noticias y Entre Ríos Ahora)