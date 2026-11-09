Qué es el Cottolengo, el hogar de personas con discapacidad que visitará León XIV

El Papa León XIV visitará este lunes 9 de noviembre el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el sur del conurbano bonaerense, como parte de su segunda jornada de actividades en Argentina. La institución, fundada en 1935, alberga a más de 400 personas con distintas discapacidades y se prepara para recibir al pontífice con testimonios de residentes y un recorrido por sus instalaciones.

El establecimiento, ubicado a unos 30 kilómetros de Buenos Aires, ocupa aproximadamente 50 hectáreas y funciona como una pequeña comunidad dedicada al cuidado y acompañamiento de personas que necesitan asistencia permanente. Cuenta con 14 hogares, establecimientos educativos, espacios deportivos y servicios especializados.

El hermano Jorge David Silanes, director del Cottolengo, expresó la expectativa que generó la visita. “Lo esperamos con emoción. Esperamos el encuentro, su mirada y su palabra”, manifestó en declaraciones recogidas por Vatican News.

Una institución que acompaña a más de 400 personas

El Pequeño Cottolengo fue fundado por san Luis Orione y está a cargo de la congregación Hijos de la Divina Providencia. Actualmente trabajan allí 370 personas y colaboran alrededor de 90 voluntarios, quienes desarrollan tareas de asistencia, educación y acompañamiento.

Entre sus instalaciones se encuentran dos escuelas de nivel primario y secundario, otro establecimiento destinado a personas con discapacidad, un centro educativo terapéutico, una unidad de cuidados especiales y una cocina que prepara diariamente más de 70 menús adaptados a las necesidades de los residentes.

Sin embargo, la institución enfrenta dificultades económicas debido a la reducción de los fondos públicos. Su director manifestó especial preocupación por las personas que requieren alimentación e hidratación especializadas y consideró que la visita papal podría contribuir a visibilizar estas necesidades.

“Nos hará bien y nos impulsará a asumir una responsabilidad todavía mayor en nuestro compromiso con los hermanos más frágiles”, sostuvo Silanes.

Los testimonios que escuchará León XIV

Durante su recorrido, el pontífice escuchará los testimonios de dos personas adultas con discapacidad que encontraron en el Cottolengo un espacio de contención y acompañamiento después de atravesar situaciones de abandono y enfermedad.

Una de las trabajadoras de la institución, Sonia Fernández, coordinadora del Hogar Ferrando Mixto desde hace dos décadas, explicó que muchos residentes tuvieron una vida independiente antes de sufrir accidentes o enfermedades que modificaron sus posibilidades de movilidad y comunicación.

Como ejemplo, relató la historia de un joven que sufrió una grave lesión cerebral después de un accidente de motocicleta y encontró en el establecimiento un espacio para reconstruir su vida.

También recordó el caso de una mujer que ingresó al Cottolengo cuando tenía apenas tres días de vida. Nació sin extremidades superiores ni inferiores y permaneció allí durante toda su vida, con acceso a la educación y oportunidades para establecer vínculos personales.

El vínculo de Don Orione con el Papa Francisco

La visita de León XIV también tendrá un significado especial por la relación que mantuvo el Papa Francisco con la comunidad orionita.

El 9 de noviembre de 2009, cuando todavía era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, el futuro pontífice grabó un mensaje dirigido a los superiores de la congregación, en el que los alentó a acompañar a las personas más vulnerables.

Durante su visita, León XIV rendirá homenaje a una reliquia de san Luis Orione conservada en una capilla del santuario: su corazón, trasladado al establecimiento en el año 2000 por jóvenes que regresaban de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Roma.

Posteriormente, recorrerá uno de los hogares donde viven personas con discapacidades graves, antes de continuar con las actividades previstas en Buenos Aires.

La emoción de quienes esperan al Papa

Entre los residentes se encuentra José Raúl Romero, de 68 años, quien llegó al Cottolengo en 1973 y desarrolló allí su pasión por la fotografía.

“Tengo 68 años y mi vida comenzó aquí”, expresó al recordar su llegada a la institución. Contó que estudió fotografía, obtuvo su diploma en 1972 y continuó perfeccionándose mientras desarrollaba actividades laborales fuera del establecimiento.

La comunidad se preparó para recibir al pontífice con banderas del Vaticano, globos y carteles de bienvenida. Para los trabajadores y residentes, el encuentro representará una oportunidad de compartir sus experiencias y mostrar la tarea que se desarrolla diariamente.

“Aquí celebramos la vida de cada persona”, destacó Silanes, quien remarcó que el objetivo del Cottolengo es garantizar acompañamiento, respeto y dignidad a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. (Fuente: Vatican News)