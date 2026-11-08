Fanáticos de Soledad Pastorutti coparon la Fiesta de la Avicultura: emoción, canciones y ponchos

Los fanáticos de Soledad Pastorutti comenzaron a reunirse frente al escenario principal de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, en Crespo, para disfrutar de la presentación de la reconocida cantante. Familias, jóvenes y niños ocuparon distintos sectores del predio durante la última noche de la celebración, mientras aguardaban el espectáculo. Elonce recorrió el lugar y dialogó con seguidores que compartieron su entusiasmo y sus historias vinculadas con la artista.

La Fiesta Nacional de la Avicultura se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Antes de la presentación de La Sole, el público disfrutó de otros espectáculos musicales, entre ellos el de Los del Gualeyán, que interpretaron canciones del repertorio entrerriano. Algunos asistentes llegaron con sillones para instalarse frente al escenario, mientras otros permanecieron de pie en los sectores laterales para conseguir una buena ubicación.

Una fanática que sigue a La Sole desde hace años

Durante la recorrida, Elonce conversó con una mujer que llevaba una remera dedicada a Soledad Pastorutti y que manifestó su admiración por la cantante.

“Me transmite una emoción tan grande cuando la veo que es algo increíble”, expresó al describir lo que siente cada vez que presencia uno de sus espectáculos.

La seguidora contó que había acompañado a la artista en distintas presentaciones, especialmente en Crespo y Diamante. También recordó que conservaba una fotografía tomada junto a La Sole durante una visita anterior a la ciudad y manifestó sus deseos de volver a encontrarse con ella.

Una joven sorprendió cantando una canción de Soledad

Entre los asistentes también se encontraba una joven de 18 años, oriunda de Crespo, quien se animó a interpretar un fragmento de una canción de Soledad Pastorutti frente a las cámaras de Elonce.

La joven explicó que participaba del coro de la iglesia de su escuela, aunque todavía no había realizado presentaciones como solista. Su interpretación generó entusiasmo entre quienes la acompañaban.

Al ser consultada sobre la posibilidad de compartir el escenario con su ídola, respondió emocionada: “No, me muero. La amo, la amo, la amo”.

Ponchos y familias en la última noche de la fiesta

La expectativa por el espectáculo también se reflejó en la vestimenta de algunos seguidores. Una mujer llegó con su poncho preparado para acompañar las canciones de Soledad, en referencia a uno de los símbolos más reconocidos de la trayectoria de la artista.

La visitante contó que había practicado cómo revolearlo mientras acompañaba a su esposo, quien participó de la competencia de Pollo al Disco en representación de la Escuela Nº 33. Aunque todavía aguardaban los resultados, manifestó su satisfacción por la experiencia.

Entre los más pequeños también hubo protagonistas. Un niño de cinco años contó que había concurrido para acompañar a su papá durante la competencia gastronómica y aseguró que había probado la preparación que realizó.