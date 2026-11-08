Paseo comercial y gastronómico: las propuestas que disfrutó el público en la Fiesta de la Avicultura

REDACCIÓN ELONCE
El paseo comercial y gastronómico de la Fiesta Nacional de la Avicultura reunió a emprendedores, artesanos y productores con una amplia variedad de artículos y comidas. Elonce recorrió los puestos, conoció precios y dialogó con expositores y visitantes durante la última noche.
El paseo comercial y gastronómico de la Fiesta Nacional de la Avicultura convocó a numerosos visitantes durante la última jornada de la 32ª edición, realizada en Crespo. Además de los espectáculos musicales y la exposición industrial, el predio contó con puestos de artesanías, productos regionales, artículos relacionados con la actividad avícola y alternativas para comer. Elonce recorrió los espacios y conversó con emprendedores, comerciantes y familias que participaron de la celebración.
La Fiesta Nacional de la Avicultura se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
El sector comercial estuvo integrado por dos carpas destinadas a artesanos y emprendedores. También funcionó un espacio gastronómico con bebidas y preparaciones regionales, muchas de ellas elaboradas con pollo. Además, el escenario joven ofreció espectáculos musicales alternativos a la programación principal, destinados especialmente a las nuevas generaciones.
Maples para huevos: un emprendimiento vinculado con la avicultura
Durante la recorrida, Elonce dialogó con Mauro, un comerciante de Crespo dedicado a la venta de maples de cartón para huevos, un producto utilizado por los establecimientos avícolas.
El expositor explicó que los envases debían reunir condiciones específicas para garantizar su resistencia durante el almacenamiento y traslado. “Tiene que resistir la humedad, resistir el transporte, tener una estructura que permita aguantar el peso cuando se forma el pallet”, señaló.
También indicó que se comercializaban en diferentes colores, según las necesidades de los compradores. Sobre la modalidad de venta, precisó: “El maple se vende por fardo, cada fardo tiene 100 maples y después viene paletizado, o sea, el pallet viene con 28 fardos de esos”.
Una oportunidad para encontrarse con productores
Mauro contó que comenzó a comercializar maples hacía aproximadamente un año, a partir de una oportunidad relacionada con el transporte de mercadería y la demanda existente en Crespo.
“Empezó como una necesidad de traer mercadería en los fletes que venían vacíos”, relató. La iniciativa surgió al identificar el consumo constante de estos artículos en una ciudad caracterizada por su actividad avícola.
El comerciante aclaró que se dedicaba a la reventa y no a la fabricación. Sobre su participación en la celebración, destacó: “Muchos productores se han acercado. Fue lindo encontrarlos afuera del ambiente laboral y entablar otro tipo de conversación”.
Familias de distintas localidades recorrieron la fiesta
La celebración recibió a visitantes de localidades cercanas. Durante la transmisión, Elonce conversó con una mujer que llegó desde San Antonio, ubicada a unos 60 kilómetros de Crespo, acompañada por sus familiares.
“La verdad que muy linda”, expresó al ser consultada sobre la fiesta. La visitante contó que había concurrido con su nieta y sus hijos, quienes recorrían los diferentes sectores del predio.
Su nieta Celeste también participó de la entrevista y aprovechó las cámaras para saludar a su papá. La mujer, por su parte, explicó que uno de los motivos de su visita era disfrutar de la presentación de Soledad Pastorutti. “Porque es una referente de la música tradicional nuestra”, destacó.
Las propuestas gastronómicas y sus precios
El sector gastronómico también recibió visitantes durante la última jornada. Los puestos ofrecieron alternativas para compartir en familia o con amigos, entre ellas picadas y preparaciones vinculadas con la producción regional.
Representantes de Cotapa dialogaron con Elonce y realizaron un balance positivo de su participación. “El viernes únicamente hubo un poco de lluvia, pero ayer hermoso y hoy pinta que va a ser una noche espectacular”, comentaron.
Los comerciantes señalaron que las picadas estuvieron entre los productos más solicitados. Según precisaron, una opción para cuatro personas se comercializaba a 14.000 pesos, una de las alternativas disponibles para quienes buscaban compartir una comida durante la recorrida.