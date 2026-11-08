Paraná se consagró campeón entrerriano U11 y logró cinco títulos provinciales invictos en 2026

La Selección Paranaense de Básquet venció a Gualeguaychú Naranja por 66-47 en la final del primer Campeonato Entrerriano Mini Masculino. Con cinco triunfos, obtuvo el título U11 y completó una temporada histórica: Paraná ganó los cinco provinciales masculinos sin perder partidos.
La Selección Paranaense de Básquet se consagró campeón entrerriano U11 este domingo 8 de noviembre, tras derrotar a Gualeguaychú Naranja por 66-47 en la final del primer Campeonato Entrerriano Mini Masculino, disputado en Gualeguaychú.
El equipo dirigido por Darío Albornoz terminó invicto, con cinco victorias en cinco presentaciones, y completó una conquista histórica para la Asociación Paranaense de Básquet (APB): ganó los cinco campeonatos provinciales de selecciones masculinas disputados durante 2026, todos sin conocer la derrota.
El certamen se desarrolló entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, con la participación de siete representativos de distintas asociaciones entrerrianas. La competencia marcó la primera edición del campeonato provincial destinado a la categoría Mini, por lo que Paraná también se convirtió en el primer campeón de la historia del torneo.
La consagración tuvo un significado especial para el básquet paranaense, ya que permitió cerrar una temporada perfecta en las categorías U13, U21, U17, U15 y U11. Los cinco seleccionados lograron sus respectivos títulos sin sufrir derrotas, un registro que destacó el rendimiento de los equipos de la capital entrerriana.
Paraná venció al anfitrión y se quedó con el título U11
La definición del Campeonato Entrerriano Mini Masculino enfrentó a Paraná con Gualeguaychú Naranja, el seleccionado anfitrión. El conjunto conducido por Albornoz se impuso por 66-47 y consiguió una diferencia de 19 puntos en el encuentro decisivo.
El equipo paranaense había llegado a la final después de superar a Concepción del Uruguay por 72-53 en las semifinales, disputadas durante la jornada del domingo. Ese triunfo le permitió asegurar su presencia en el partido que definiría al primer campeón provincial de la categoría.
La victoria frente a Gualeguaychú Naranja coronó una campaña de cinco partidos disputados y cinco ganados. Paraná convirtió 455 puntos y recibió 231, con una diferencia favorable de 224 unidades, números que reflejaron su rendimiento a lo largo de las tres jornadas de competencia.
Una campaña invicta desde la fase de grupos
El camino hacia el campeonato comenzó el viernes 6 de noviembre en el estadio de Juventud Unida, donde Paraná enfrentó a Colón por la primera fecha de la Zona B. El seleccionado de la APB consiguió una amplia victoria por 102-39 y comenzó su participación con una diferencia de 63 puntos.
La actividad continuó el sábado 7, cuando el conjunto paranaense disputó dos encuentros. En el primero derrotó a Villaguay por 116-47, mientras que posteriormente superó a Gualeguaychú Blanco por 99-45. Con esos resultados, terminó la fase clasificatoria con tres victorias y obtuvo el pasaje a semifinales.
En la jornada decisiva del domingo, Paraná mantuvo su invicto al vencer a Concepción del Uruguay por 72-53. Horas después, completó su participación con el triunfo ante Gualeguaychú Naranja, que le permitió levantar el trofeo y cerrar el campeonato sin derrotas.
Cinco campeonatos entrerrianos y una temporada histórica
El título U11 representó mucho más que una nueva consagración para la Asociación Paranaense de Básquet. Con este resultado, Paraná conquistó los cinco campeonatos entrerrianos de selecciones masculinas organizados durante 2026, un registro que marcó una temporada excepcional para el básquet formativo local.
La serie de conquistas comenzó con el seleccionado U13 y continuó con el campeonato de U21. Posteriormente, Paraná también se consagró en U17 y consiguió el bicampeonato en U15, antes de completar el recorrido con la categoría Mini.
En el caso del seleccionado U15, la consagración llegó después de superar a Concepción del Uruguay por 64-57 en la final disputada en Colón. Aquel resultado había significado el cuarto título provincial de la temporada para la APB, que todavía tenía pendiente la participación de los jugadores más pequeños.
La victoria del seleccionado U11 en Gualeguaychú completó la serie de cinco campeonatos sobre cinco posibles. Además, todas las categorías finalizaron sus respectivos torneos invictas, un dato que convirtió a 2026 en un año de referencia para las selecciones masculinas paranaenses.
El trabajo de los clubes y el desarrollo del básquet formativo
Los resultados obtenidos durante la temporada también pusieron de manifiesto el trabajo de los clubes que integran la Asociación Paranaense de Básquet, responsables de la formación de los jugadores que posteriormente representan a la entidad en las competencias provinciales.
En el plantel U11 participaron chicos de Talleres, Litoral, Echagüe, Unión de Crespo, Quique, Recreativo, Ciclista y Rowing. La presencia de distintas instituciones reflejó la integración de jugadores provenientes de diferentes espacios de formación.
El equipo campeón estuvo dirigido por Darío Albornoz, acompañado por Pedro Ayala como asistente técnico y Martín Lambarri como preparador físico. El cuerpo técnico condujo al seleccionado durante las cinco presentaciones que culminaron con la conquista del título.
La campaña también estuvo acompañada por el trabajo de dirigentes, entrenadores y familias vinculadas a los clubes. La consagración cerró el calendario provincial de selecciones masculinas con un balance perfecto para Paraná.
Todos los resultados de Paraná en el Entrerriano U11
El seleccionado paranaense disputó cinco encuentros durante los tres días de competencia y ganó todos sus compromisos.
Fase de grupos
Paraná 102-39 Colón.
Paraná 116-47 Villaguay.
Gualeguaychú Blanco 45-99 Paraná.
Semifinal
- Paraná 72-53 Concepción del Uruguay.
Final
- Gualeguaychú Naranja 47-66 Paraná.
Balance final: cinco partidos disputados, cinco victorias, 455 puntos convertidos, 231 recibidos y una diferencia positiva de 224 puntos.
El plantel campeón de la Selección Paranaense U11
El seleccionado estuvo integrado por 14 jugadores de ocho instituciones vinculadas a la Asociación Paranaense de Básquet.
4. Vito Belotti (Talleres).
5. Valentino Cabral (Litoral).
6. Faustino Primaries (Echagüe).
7. Milo Gottig (Unión de Crespo).
8. Emilio Gelroth (Unión de Crespo).
9. Bruno Fleitas (Talleres).
10. Alejo Bernardini (Quique).
11. Benjamín Oviedo (Recreativo).
12. Bautista Reíst (Quique).
13. Oliverio Muller (Ciclista).
14. Leónidas Schamme (Rowing).
15. Franco Morales (Ciclista).
16. Emiliano Forzani (Ciclista).
17. Thiago Clemente (Ciclista).
Cuerpo técnico: Darío Albornoz (director técnico), Pedro Ayala (asistente técnico) y Martín Lambarri (preparador físico).
De esta manera, Paraná cerró 2026 con cinco títulos entrerrianos masculinos y todas sus selecciones invictas. La consagración de los Mini en Gualeguaychú completó una campaña histórica para la APB y consolidó el protagonismo de sus equipos en las competencias provinciales de básquet formativo.