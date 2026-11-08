Boca rompió un récord mundial con el gol agónico de Valencia que le dio el título

El gol de Enner Valencia que consagró campeón a Boca en la Tabla Anual 2026 no solo desató una celebración histórica en La Bombonera, sino que también estableció un récord mundial. El delantero ecuatoriano convirtió el tanto decisivo ante Defensa y Justicia después de los 95 minutos, en una definición que quedará entre las más recordadas del fútbol argentino.

El encuentro parecía encaminarse hacia un empate sin goles cuando Lautaro Blanco envió un centro al área. Lautaro Di Lollo, que se había sumado al ataque como delantero, intentó conectar de cabeza, mientras que el arquero Matías Borgogno tampoco consiguió controlar la pelota.

El rebote quedó en los pies de Valencia, quien definió de derecha y marcó el 1-0 definitivo. El tanto aseguró la consagración del Xeneize en la Tabla Anual y provocó una explosión de alegría entre los hinchas que colmaron La Bombonera.

💥🏆 ¡El gol de Enner Valencia que le dio el título a #Boca! https://t.co/rSXC0eThAz — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 7, 2026

Un gol que superó marcas históricas del fútbol mundial

Según destacó TyC Sports, el tanto de Valencia se convirtió en el más tardío para definir un campeonato en la historia de las diez principales ligas del mundo. Además, estableció una nueva marca dentro del fútbol argentino.

El registro superó al gol de Patrik Andersson, quien convirtió sobre el final del partido entre Bayern Múnich y Hamburgo para asegurar el título de la Bundesliga 2000/01.

También quedó por delante del histórico tanto de Sergio Agüero, que marcó a los 93 minutos y 20 segundos el 3-2 de Manchester City ante Queens Park Rangers, resultado que le permitió conquistar la Premier League 2011/12.

La emoción de Valencia y su promesa familiar

Después del encuentro, el delantero ecuatoriano reveló que había prometido convertir un gol para celebrar el cumpleaños número diez de su hija Analía. Además, había anticipado que lo festejaría con el gesto conocido como "six seven".

En declaraciones a ESPN, Valencia agradeció especialmente al presidente de Boca, Juan Román Riquelme: "Soy agradecido con Riquelme por confiar en mí y traerme al club más grande de América Latina. Mirá lo que es esto. Lo vi que estaba sufriendo antes del partido y ahora podemos festejar".

Sobre el desarrollo del encuentro, explicó: "Sabíamos que iba a ser difícil porque ellos jugaban bien. Por momentos lo manejamos bien, pero sabíamos que en cualquier momento íbamos a anotar y por suerte se dio".

La jugada que anticipó el delantero

Valencia ingresó cuando faltaban aproximadamente 15 minutos y terminó convirtiéndose en el protagonista de la definición. "Es tratar de entrar y ayudar a los compañeros que han corrido muchísimo. La verdad que se dio así, me quedó una y gracias a Dios pudo entrar", relató.

Durante los festejos, también explicó que había anticipado la reacción del arquero de Defensa y Justicia ante el centro que terminó en gol: "Era un globo y yo dije 'él la va a soltar', así que me quedé atrás".

Finalmente, el atacante destacó la importancia de sus goles con la camiseta azul y oro: "Como dije contra Racing, cada gol que hago con Boca va subiendo el escalón. Estamos felices por eso y esperemos seguir por mucho más".