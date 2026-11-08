El hincha de Rosario Central que festejó antes de tiempo amenazó a quienes se burlaron en las redes

El hincha de Rosario Central que festejó antes de tiempo volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por las amenazas que difundió en redes sociales después de convertirse en protagonista de numerosos memes. El simpatizante había ingresado al campo de juego del Gigante de Arroyito para celebrar una consagración que finalmente no ocurrió.

El episodio original se produjo durante la última fecha del Torneo Clausura, cuando Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors disputaban simultáneamente la definición de la Tabla Anual. Una información equivocada sobre el resultado del encuentro del Xeneize ante Defensa y Justicia provocó confusión entre los simpatizantes rosarinos.

😳🇦🇷 INCREÍBLE MOMENTO: Los HINCHAS de #RosarioCentral INVADIERON LA CANCHA gritando 'DALE CAMPEÓN' y 'SOMOS BICAMPEONES' mientras #Boca le GANABA 1-0 a #DefensayJusticia siendo CAMPEÓN. https://t.co/EzLTtGJ1vc — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) November 7, 2026

En medio de esa situación, varios hinchas ingresaron al terreno de juego para festejar. Uno de ellos apareció ante las cámaras gritando "somos bicampeones", convencido de que Rosario Central había conseguido el título. Sin embargo, Boca terminó imponiéndose por 1 a 0 en la última jugada y se quedó con la consagración por un punto de diferencia.

De los festejos anticipados a las amenazas

Las imágenes del hincha celebrando recorrieron rápidamente las redes sociales y dieron lugar a numerosas publicaciones humorísticas. La situación también generó burlas de simpatizantes de Newell's Old Boys, clásico rival de Rosario Central.

Lejos de tomar con humor lo sucedido, el simpatizante reaccionó mediante publicaciones en sus cuentas privadas de Instagram y WhatsApp, según informó Agencia Noticias Argentinas. En esos mensajes expresó su enojo contra quienes compartían las imágenes y realizó advertencias de agresiones físicas.

"Uno por uno los voy a buscar", escribió en una de sus historias de Instagram. También desafió a quienes lo cuestionaban a enfrentarlo personalmente y aseguró que buscaría a quienes continuaran enviándole mensajes.

(Agencia NA)

Los mensajes que provocaron mayor repercusión

La situación se agravó cuando comenzaron a circular capturas de estados de WhatsApp en los que el hincha mencionaba una ubicación específica para desafiar a sus detractores.

En esas publicaciones también lanzó amenazas con armas blancas y advirtió sobre posibles enfrentamientos. Aunque las publicaciones se realizaron desde perfiles privados, las capturas fueron difundidas masivamente y multiplicaron la repercusión del episodio.