Murió Ricardo Dimotta a los 59 años: el chamamé despide a un referente de su tradición

El acordeonista y compositor Ricardo Dimotta falleció a los 59 años. Nieto de Abelardo Dimotta e hijo de Héctor Armando, continuó el legado de una familia fundamental para el chamamé entrerriano y desarrolló una trayectoria propia como intérprete y compositor.
Murió Ricardo Dimotta a los 59 años, reconocido acordeonista y compositor entrerriano que continuó el legado musical de su abuelo Abelardo Dimotta y de su padre, Héctor Armando Dimotta. Su fallecimiento, comunicado el sábado 7 de noviembre, generó pesar en el ámbito del chamamé, donde desarrolló una trayectoria vinculada con la interpretación, la composición y la preservación del repertorio tradicional del Litoral.
El músico pertenecía a una familia estrechamente relacionada con la historia del chamamé entrerriano. Su abuelo, Abelardo Dimotta, nacido en Villaguay, fue uno de los grandes referentes del género, mientras que su padre, Héctor Armando Dimotta, continuó esa tradición como acordeonista y compositor. Ricardo mantuvo ese vínculo familiar con la música, pero incorporó una formación académica que le permitió desarrollar un estilo propio, publicó Revista Mula.
A lo largo de su carrera, se destacó por su interpretación del acordeón y por el uso de tonalidades menores, una característica vinculada con la escuela musical de los Dimotta. Su repertorio combinó composiciones familiares con obras de otros autores y creaciones propias, que presentó en distintos escenarios y festivales del país.
La herencia musical de la familia Dimotta
Ricardo Dimotta creció rodeado de una tradición que tuvo una influencia significativa en el chamamé, la chamarrita y el rasguido doble. Su abuelo Abelardo dejó composiciones como Estancia La Isabel, El Mingo y El Carretel, mientras que su padre Héctor Armando fue autor de obras como Como te extraño Villaguay.
En una entrevista publicada por El Heraldo en abril de 2021, Ricardo explicó que había estudiado música y composición con distintos maestros. Su formación estuvo orientada a profundizar el conocimiento del instrumento y ampliar sus recursos interpretativos, sin abandonar las características del repertorio tradicional.
Esa búsqueda se reflejó en sus presentaciones, donde recuperó obras de su familia y exploró nuevas posibilidades musicales. En 2012, el portal Corrientes Chamamé lo destacó como integrante de una generación de intérpretes que mantenía vigente la herencia de los grandes acordeonistas del Litoral.
Sus discos y presentaciones en festivales
Durante su trayectoria, Ricardo Dimotta participó en la Fiesta Nacional del Chamamé de Corrientes y en el Festival de Chamamé de Federal, dos escenarios importantes para la difusión de la música litoraleña.
Entre sus producciones discográficas se destacó Dimotta por Dimotta, difundido en 2017, que reunió composiciones de Abelardo y Héctor Armando junto con obras de otros autores. El álbum también incluyó Tuve penas de un amor, una creación propia realizada junto a Orlando Ocampo.
Otro de sus trabajos fue Natura, un proyecto integrado por trece canciones que incorporó acordeones, bandoneones, guitarras, voces, flauta, violín y violonchelo, además de sonidos de la naturaleza. Según informó El Heraldo en 2021, la producción fue declarada de interés cultural por el Gobierno de Entre Ríos.
Su participación en el documental sobre Abelardo Dimotta
En 2026, Ricardo participó del documental Abelardo Dimotta: Brujería y chamamé, dirigido por Mariano Beresiartu y producido por el movimiento cultural De Costa a Costa. La película fue resultado de catorce años de investigación sobre la vida y la obra de su abuelo, considerado una figura central en la historia del chamamé entrerriano.
El músico aportó su testimonio a la producción, que reconstruyó la trayectoria artística de Abelardo Dimotta y el contexto cultural en el que desarrolló su obra. Su participación permitió incorporar la perspectiva de una generación que recibió directamente esa herencia musical.
Con su fallecimiento, el chamamé entrerriano perdió a uno de los continuadores de la tradición de los Dimotta. Su trayectoria quedó registrada en composiciones, grabaciones y presentaciones que contribuyeron a mantener vigente el repertorio familiar y la música del Litoral.
El recuerdo del paso de Ricardo Dimotta por Elonce
“Es un compromiso muy grande llevar el legado de mi abuelo, fue un gran pilar y gran músico. Tiene obras magistrales difíciles de tocar. Yo tenía otros planes para mí, pero todo se fue encaminando para el lado de la música”, había expresado a Elonce TV durante una entrevista con La Peña Entre Todos.