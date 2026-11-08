Pronostican temperaturas en ascenso para lo que resta del feriado por la visita del Papa

Tras el ambiente frío de la primera jornada, las condiciones comenzarán a mejorar desde la tarde del domingo 8 de noviembre, con temperaturas más agradables, propias de la primavera, y predominio del sol en gran parte del territorio nacional,
El rápido avance del frente frío hacia el norte provocó un cambio en la masa de aire que afectó al centro y norte del país, con un descenso de las temperaturas durante el inicio del fin de semana largo.
Sin embargo, tras el ambiente frío de la primera jornada, las condiciones comenzarán a mejorar desde la tarde del domingo 8 de noviembre, con temperaturas más agradables, propias de la primavera, y predominio del sol en gran parte del territorio nacional, según informó Meteored.
Durante el domingo, el dominio de un sistema de altas presiones favorecerá condiciones más estables en el centro y norte de Argentina, con cielos mayormente despejados y escasa nubosidad. No obstante, la mañana se presentará fría, con temperaturas más características del otoño, antes de dar paso a una tarde más templada y soleada.
El pronóstico para Paraná
El cielo en la capital entrerriana se encuentra despejado y para la jornada se prevé que las temperaturas ronden entre los 7 y 23°C con vientos leves del este rotando al norte de entre 7 y 12 km/h, de acuerdo al pronostico del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el lunes 9, feriado nacional por la visita del Papa León XIV, se prevé una mínima de 11°C y una máxima en ascenso que llegaría a 27°C. Según el organismo meteorológico, el cielo se mantendrá despejado y con una leve presencia de viento norte de entre 13 y 22 km/h. De esta manera, el panorama se perfila con condiciones agradables para las actividades del día.
En el caso del martes 10, la previsión indicó que el cielo estará parcialmente a mayormente nublado, con una mínima de 14°C y una máxima de 28 con viento norte rotando al noreste de entre 13 y 22 km/h.
No obstante, para el miércoles 11 se prevé hasta 40% de probabilidad de chaparrones durante la mañana y mejorando hacia la tarde noche con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas rondaran entre los 16 y 29°C con vientos leves del norte rotando al noroeste.
Y hacia el jueves se pronostica cielo parcialmente nublado con marcas térmicas en ascenso que llegarían a los 30°C y vientos leves del noreste.