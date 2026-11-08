El Papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a la Argentina, en una visita que se extenderá hasta el miércoles 11 y marcará el regreso de un pontífice al país después de 39 años. Procedente de Uruguay, aterrizará a las 16.30 en Aeroparque, donde será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades eclesiásticas. La agenda incluirá encuentros institucionales, actividades pastorales y celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La última visita papal al país había sido la de Juan Pablo II en 1987. Su antecesor, Francisco, nacido en Buenos Aires, no regresó a la Argentina durante su pontificado. León XIV hizo referencia a esa circunstancia durante el vuelo desde Roma hacia Sudamérica: “Vengo con alegría a cumplir el viaje que Francisco no pudo”, expresó ante los periodistas que acompañan a la comitiva.

La llegada del pontífice generó expectativas por la convocatoria de fieles y por el contenido de sus discursos. El Gobierno nacional y representantes de la Iglesia coordinaron durante meses los preparativos de una visita definida como pastoral, aunque sus intervenciones sobre pobreza, desigualdad y asistencia social también podrían generar repercusiones políticas.

Si León XIV habla de la pobreza y las desigualdades en la Argentina, estará hablando de la pobreza y las desigualdades en la Argentina; si habla de las injusticias que padecen las personas con discapacidad en el Cottolengo Don Orione, no habrá manera de separar esas palabras de la larga pelea que dio el presidente Javier Milei en estos años para recortar los fondos para los tratamientos de las personas con discapacidad en la Argentina, publicó Clarín.

La llegada a Buenos Aires y la reunión con Javier Milei

El pontífice arribará a Aeroparque en un Boeing 737 MAX de Aerolíneas Argentinas. Lo recibirán el presidente Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el nuncio apostólico, Michael Wallace Banach; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

Desde allí se trasladará hasta Plaza San Martín, donde depositará una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín. Posteriormente participará de la ceremonia oficial de bienvenida en Casa Rosada, con la presencia de los ministros del Gabinete nacional, y mantendrá una audiencia privada de aproximadamente media hora con el Presidente.

La primera jornada concluirá con un encuentro institucional en el Centro Cultural Kirchner, donde se reunirán representantes de los tres poderes del Estado. Según el cronograma difundido, León XIV pronunciará allí su primer discurso en territorio argentino, que será transmitido por cadena nacional.

Primera misa y visita a personas con discapacidad

El lunes 9 de noviembre, la agenda comenzará a las 9.15 en el Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución donde residen aproximadamente 400 personas con discapacidad. Se prevé que el pontífice recorra los últimos metros hasta el establecimiento en papamóvil para saludar a los vecinos. El ingreso estará restringido y no se habilitaron acreditaciones para la prensa local.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, destacó el significado de esa actividad. “La visita a las personas que viven y trabajan en el Cottolengo es central porque toca uno de los núcleos de la tarea que viene haciendo la Iglesia en las últimas décadas en la obra de Don Orione: estar siempre junto a los olvidados, los más desposeídos de la sociedad”, señaló.

A las 11, León XIV celebrará su primera misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde se espera una concurrencia multitudinaria. El lugar tiene un significado histórico para la Iglesia argentina, ya que Juan Pablo II presidió allí una celebración de Corpus Christi durante su visita de 1982. La organización contempla un escenario de grandes dimensiones y modificaciones en la circulación vehicular de la zona.

Discursos y encuentros religiosos durante el lunes

Por la tarde, el Papa visitará la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, donde pronunciará un discurso ante empresarios, dirigentes sindicales y representantes de organizaciones sociales. Será uno de los encuentros que concentrará la atención sobre sus planteos vinculados con la realidad económica y social del país.

La jornada continuará con una reunión de representantes de comunidades cristianas y de otros credos en el Palacio San Martín. Posteriormente, León XIV encabezará la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana y compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Durante su estadía, el pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica, en la misma habitación que utilizó Juan Pablo II durante sus visitas de 1982 y 1987. Según la información difundida, solicitó un espacio austero, sin lujos, que conserva parte de las características originales, aunque fue remodelado.

El martes viajará a Córdoba para una misa multitudinaria

El martes 10 de noviembre, León XIV realizará su único viaje al interior del país. Se trasladará a Córdoba, donde encabezará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ubicado en las afueras de la capital provincial. El espacio cuenta con aproximadamente 80 hectáreas y fue acondicionado para recibir a una multitud.

El operativo previsto contempla 7.000 metros cuadrados de pantallas LED, 58 torres de sonido, 11.000 personas destinadas a tareas de seguridad, 9.000 voluntarios, 1.200 profesionales médicos y 80 ambulancias. Las autoridades provinciales prepararon un dispositivo de gran escala para ordenar el ingreso, la permanencia y la salida de los asistentes.

Después de la misa, el pontífice recorrerá parte de la ciudad en papamóvil hasta el Arzobispado. También participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y seminaristas, para el que se prevé la asistencia de unas 4.000 personas.

Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, donde se desarrollará otra de las actividades centrales de su visita.

Devoto y Luján, las últimas actividades del Papa

El miércoles 11 de noviembre, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde mantendrá un encuentro con aproximadamente 80 personas privadas de su libertad que todavía no fueron trasladadas al establecimiento de Marcos Paz.

Luego se dirigirá a Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina. Allí recorrerá cerca de dos kilómetros en papamóvil hasta la plaza ubicada frente a la basílica, donde pronunciará una homilía ante una convocatoria estimada por los organizadores en más de un millón de fieles.

Para esa jornada se prevé un operativo con unos 11.000 efectivos de la Policía bonaerense y la participación de fuerzas federales. La celebración en Luján será la última actividad pública del pontífice en territorio argentino.

La partida está programada para las 14 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con destino a Perú, país donde León XIV desarrolló gran parte de su actividad pastoral y misionera antes de convertirse en Papa.