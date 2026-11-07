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Deportes El Xeneize volvió a gritar campeón

Boca le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia en el último minuto y se consagró campeón de la Liga Profesional

Boca venció 1-0 a Defensa y Justicia con un gol de Enner Valencia a los 51 minutos del segundo tiempo y se consagró campeón de la Liga Profesional por finalizar primero en la tabla anual. El Xeneize alcanzó los 63 puntos y volvió a festejar un título después de tres años y medio.

7 de Noviembre de 2026
Boca se consagró campeón con un gol agónico de Enner Valencia.
Boca se consagró campeón con un gol agónico de Enner Valencia. Foto: (TN).

REDACCIÓN ELONCE

Boca venció 1-0 a Defensa y Justicia con un gol de Enner Valencia a los 51 minutos del segundo tiempo y se consagró campeón de la Liga Profesional por finalizar primero en la tabla anual. El Xeneize alcanzó los 63 puntos y volvió a festejar un título después de tres años y medio.

Boca se consagró campeón de la Liga Profesional después de vencer agónicamente 1-0 a Defensa y Justicia en la Bombonera, por la última fecha del Torneo Clausura. El delantero ecuatoriano Enner Valencia convirtió el único gol del encuentro a los 51 minutos del segundo tiempo y le permitió al Xeneize finalizar primero en la tabla anual.

BOCA CAMPEÓN DE LA TABLA ANUAL 2026: GOL AGÓNICO DE ENNER VALENCIA | #Boca 1-0 #Defensa | Resumen

 

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesitaba una victoria para asegurarse el título, en una definición que también involucraba a Rosario Central y Argentinos Juniors. Sin embargo, el partido se mantuvo igualado durante prácticamente todo su desarrollo y la consagración parecía escaparse.

 

La situación se complicó todavía más porque Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, resultado que, combinado con el empate parcial de Boca, le permitía al conjunto rosarino quedarse con el primer puesto de la clasificación anual.

 

Enner Valencia apareció en el último minuto

 

Desde el comienzo, Boca intentó asumir el protagonismo y generar situaciones de peligro, mientras que Defensa y Justicia apostó a mantenerse ordenado y aprovechar los espacios mediante contraataques.

 

Ambos equipos dispusieron de oportunidades para convertir, pero las intervenciones de los arqueros impidieron que se modificara el marcador. El paso de los minutos aumentó la tensión en la Bombonera, donde el empate dejaba al conjunto local sin el título.

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, Enner Valencia apareció a los 96 minutos para marcar el tanto de la consagración. El delantero aprovechó un rebote del arquero Matías Borgogno y envió la pelota al fondo de la red para desatar el festejo de los hinchas.

 

Boca terminó primero en la tabla anual con 63 puntos

 

Con la victoria, el Xeneize alcanzó los 63 puntos en la tabla anual, superando por una unidad a Rosario Central, que finalizó como escolta pese a su triunfo en la última jornada.

De esta manera, Boca consiguió el reconocimiento como Campeón de Liga 2026 y cortó una sequía de tres años y medio sin conquistar títulos.

Además, el conjunto de Arruabarrena terminó la fase regular de la Zona A del Torneo Clausura con 33 unidades, igualando la línea de Instituto de Córdoba en lo más alto de la clasificación.

 

La consagración tuvo un desenlace inesperado, ya que Boca pasó de estar a segundos de perder el primer puesto a celebrar un nuevo título frente a su público. El gol de Valencia terminó siendo decisivo en una jornada que mantuvo la definición abierta hasta el último instante.

Temas:

Boca Bombonera Enner Valencia Liga Profesional
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