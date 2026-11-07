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Deportes Busca quedarse con el primer puesto de la temporada

Boca es campeón de la tabla anual: con un gol agónico de Enner Valencia, le ganó 1-0 a Defensa y Justicia

Boca iguala con Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura y busca quedarse con la tabla anual de la Liga Profesional. Argentinos Juniors y Rosario Central también tienen posibilidades de terminar primeros.

7 de Noviembre de 2026
Boca le ganó a Defensa y Justicia.
Boca le ganó a Defensa y Justicia. Foto: (La Nación).

Boca iguala con Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura y busca quedarse con la tabla anual de la Liga Profesional. Argentinos Juniors y Rosario Central también tienen posibilidades de terminar primeros.

Boca empata con Defensa y Justicia en la Bombonera, en un encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, que puede definir al ganador de la tabla anual de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó a la última jornada como líder, aunque igualado en puntos con Argentinos Juniors.

 

El Xeneize afrontó el compromiso con una ventaja importante en la diferencia de gol respecto del conjunto de La Paternal. Por ese motivo, una victoria frente al Halcón prácticamente le garantizaría finalizar en lo más alto de la clasificación.

 

En simultáneo, Argentinos Juniors recibe a Huracán, mientras que Rosario Central enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto. Los tres equipos llegaron a la definición con posibilidades matemáticas de quedarse con el primer puesto de la temporada.

 

El desarrollo del partido:

 

 

Boca es campeón de la tabla anual: con un gol agónico de Enner Valencia, le ganó 1-0 a Defensa y Justicia y se consagró en la Bombonera

 

50‘ ST: ¡Gol de Boca! Enner Valencia pone el primero en el final

 

Se jugarán 6 minutos más en La Bombonera

 

Gol de Rosario Central: Coronel puso el 2-0 y adelanta a Boca en la tabla anual

 

37' ST: Herrera despejó tras una gran aproximación de Defensa y Justicia

 

34' ST: Remate de zurda de Aranda y gran respuesta de Borgogno

 

28' ST: Enner Valencia a la cancha: se retira Leandro Paredes

 

26' ST: Paredes pidió el cambio en Boca

 

18' ST: Tomás Aranda y Leonel Flores ingresan en Boca: salen Sebastián Villa y Alan Velasco

 

16' ST: Merentiel remata desviado y Boca sigue intentando

 

15' ST: Dolorido Leandro Paredes, que fue atendido y vuelve al campo de juego

 

12' ST: Leandro Paredes amonestado: el primero en Boca

 

05' ST: Doble ocasión para Boca: Di Lollo de cabeza y Delgado en el rebote tuvieron el primero

 

02' ST: Tomás Aranda calienta en Boca: se sumó a Leonel Flores y a Carlos Palacios

 

¡Comenzó el segundo tiempo!: Boca buscará la victoria para quedarse con la tabla anual

 

 

Final del primer tiempo: Boca empata sin goles ante Defensa y Justicia

 

39' PT: Anulado el gol de Merentiel por fuera de juego

 

37' PT: Otra vez Martínez: otro cabezazo peligroso que pasa cerca del palo de Montero

 

34' PT: Se salvó Boca: cabezazo de Martínez que dio en el travesaño

 

29' PT: Merentiel tuvo el primero para Boca: gran corrida de Villa, centro atrás y el uruguayo define abierto

 

26' PT: Velasco robó la pelota en el área y la definición no fue buena

 

19' PT: Buena atajada de Montero tras la escapada de Gutiérrez. Defensa tuvo el primero en La Bombonera

 

10' PT: Buscapié de Villa y Borgogno responde muy bien para evitar el primero de Boca

 

09' PT: Remate de Velasco que tiene la primer jugada de peligro para Boca

 

06' PT: Defensa y Justicia tuvo la primera aproximación con un centro peligroso

 

04' PT: Boca intenta manejar la pelota en el comienzo del encuentro

 

¡Comenzó el partido!: Boca va por el título de la tabla anual ante Defensa y Justicia

 

 

Qué dijo Arruabarrena antes del partido

 

En la previa del encuentro, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, destacó la importancia de conseguir un buen rendimiento para alcanzar el objetivo.

 

"Lo importante es que podamos tener un buen rendimiento. Lo necesitamos para conseguir la victoria. Enfrente hay un rival que quiere ganar", expresó el director técnico.

 

Además, dejó en claro la intención del plantel de cerrar la temporada en lo más alto: "Somos Boca, vamos a tratar de darle un campeonato al club", afirmó.

 

Las formaciones de Boca y Defensa y Justicia

 

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Rodríguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; César Pérez, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, Porcel; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

 

Cómo está la pelea por el título

 

Boca comenzó la jornada con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. Argentinos Juniors también acumulaba 60 unidades, pero con +12, mientras que Rosario Central se ubicaba tercero con 59 puntos y +16.

 

Si Boca empata, necesitará que Argentinos Juniors no gane y que Rosario Central tampoco consiga una victoria. En cambio, si el Xeneize obtiene los tres puntos, quedará prácticamente asegurado en el primer puesto por su ventaja en la diferencia de gol.

 

La definición de la tabla anual también determinará al Campeón de Liga 2026, reconocimiento que se entregará al equipo que termine primero en la clasificación acumulada del Apertura y el Clausura.

Temas:

Boca Torneo Clausura tabla anual
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