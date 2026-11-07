Boca iguala con Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura y busca quedarse con la tabla anual de la Liga Profesional. Argentinos Juniors y Rosario Central también tienen posibilidades de terminar primeros.
Boca empata con Defensa y Justicia en la Bombonera, en un encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, que puede definir al ganador de la tabla anual de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó a la última jornada como líder, aunque igualado en puntos con Argentinos Juniors.
El Xeneize afrontó el compromiso con una ventaja importante en la diferencia de gol respecto del conjunto de La Paternal. Por ese motivo, una victoria frente al Halcón prácticamente le garantizaría finalizar en lo más alto de la clasificación.
En simultáneo, Argentinos Juniors recibe a Huracán, mientras que Rosario Central enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto. Los tres equipos llegaron a la definición con posibilidades matemáticas de quedarse con el primer puesto de la temporada.
El desarrollo del partido:
¡LO REVOLEAN AL VASCO ARRUABARRENA FESTEJANDO EL TÍTULO DE BOCA! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/kvSLUXbV8I— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026
Boca es campeón de la tabla anual: con un gol agónico de Enner Valencia, le ganó 1-0 a Defensa y Justicia y se consagró en la Bombonera
50‘ ST: ¡Gol de Boca! Enner Valencia pone el primero en el final
¡¡¡BOCA QUIERE SER CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO!!! ¡¡GOL AGÓNICO DE ENNER VALENCIA PARA EL 1-0 DE BOCA VS. DEFENSA!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/956vwteOZF— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026
Se jugarán 6 minutos más en La Bombonera
Gol de Rosario Central: Coronel puso el 2-0 y adelanta a Boca en la tabla anual
37' ST: Herrera despejó tras una gran aproximación de Defensa y Justicia
34' ST: Remate de zurda de Aranda y gran respuesta de Borgogno
28' ST: Enner Valencia a la cancha: se retira Leandro Paredes
26' ST: Paredes pidió el cambio en Boca
18' ST: Tomás Aranda y Leonel Flores ingresan en Boca: salen Sebastián Villa y Alan Velasco
16' ST: Merentiel remata desviado y Boca sigue intentando
15' ST: Dolorido Leandro Paredes, que fue atendido y vuelve al campo de juego
12' ST: Leandro Paredes amonestado: el primero en Boca
05' ST: Doble ocasión para Boca: Di Lollo de cabeza y Delgado en el rebote tuvieron el primero
02' ST: Tomás Aranda calienta en Boca: se sumó a Leonel Flores y a Carlos Palacios
¡Comenzó el segundo tiempo!: Boca buscará la victoria para quedarse con la tabla anual
Final del primer tiempo: Boca empata sin goles ante Defensa y Justicia
39' PT: Anulado el gol de Merentiel por fuera de juego
Milimétrico el offside de Merentiel en el gol anulado vs. Defensa. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/I4Yry0GBVO— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026
37' PT: Otra vez Martínez: otro cabezazo peligroso que pasa cerca del palo de Montero
34' PT: Se salvó Boca: cabezazo de Martínez que dio en el travesaño
¡SE PARALIZARON TODOS LOS CORAZONES EN LA BOMBONERA! El cabezazo de David Martínez pegó en el TRAVESAÑO y Boca se salva del primero de Defensa. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/eY3k1iuPVk— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026
29' PT: Merentiel tuvo el primero para Boca: gran corrida de Villa, centro atrás y el uruguayo define abierto
26' PT: Velasco robó la pelota en el área y la definición no fue buena
19' PT: Buena atajada de Montero tras la escapada de Gutiérrez. Defensa tuvo el primero en La Bombonera
10' PT: Buscapié de Villa y Borgogno responde muy bien para evitar el primero de Boca
09' PT: Remate de Velasco que tiene la primer jugada de peligro para Boca
06' PT: Defensa y Justicia tuvo la primera aproximación con un centro peligroso
04' PT: Boca intenta manejar la pelota en el comienzo del encuentro
¡Comenzó el partido!: Boca va por el título de la tabla anual ante Defensa y Justicia
Qué dijo Arruabarrena antes del partido
En la previa del encuentro, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, destacó la importancia de conseguir un buen rendimiento para alcanzar el objetivo.
"Lo importante es que podamos tener un buen rendimiento. Lo necesitamos para conseguir la victoria. Enfrente hay un rival que quiere ganar", expresó el director técnico.
Además, dejó en claro la intención del plantel de cerrar la temporada en lo más alto: "Somos Boca, vamos a tratar de darle un campeonato al club", afirmó.
Las formaciones de Boca y Defensa y Justicia
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Rodríguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; César Pérez, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, Porcel; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
Cómo está la pelea por el título
Boca comenzó la jornada con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. Argentinos Juniors también acumulaba 60 unidades, pero con +12, mientras que Rosario Central se ubicaba tercero con 59 puntos y +16.
Si Boca empata, necesitará que Argentinos Juniors no gane y que Rosario Central tampoco consiga una victoria. En cambio, si el Xeneize obtiene los tres puntos, quedará prácticamente asegurado en el primer puesto por su ventaja en la diferencia de gol.
La definición de la tabla anual también determinará al Campeón de Liga 2026, reconocimiento que se entregará al equipo que termine primero en la clasificación acumulada del Apertura y el Clausura.