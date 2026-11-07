Creciente del río Paraná: Prefectura emitió recomendaciones ante el alerta hídrico vigente

La creciente del río Paraná motivó nuevas recomendaciones de seguridad por parte de la Prefectura Naval Argentina, luego de que el nivel del agua superara los 4,70 metros en el hidrómetro de Paraná, lo que determinó el ingreso a la etapa de alerta hídrica.

Ante esta situación, la Prefectura Paraná difundió una serie de medidas preventivas destinadas a pobladores isleños, familias ribereñas y navegantes, con el propósito de reducir riesgos y proteger a las personas y sus bienes.

La fuerza de seguridad pidió especial precaución en las zonas bajas y costeras, donde el avance del agua puede incrementar la presencia de animales, objetos flotantes y otros peligros asociados a la creciente.

Recomendaciones para familias ribereñas e isleños

Prefectura aconsejó resguardar documentos personales y papeles importantes en bolsas plásticas cerradas. También recomendó prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes deberán tener prioridad ante una eventual evacuación.

Asimismo, advirtió sobre la posible presencia de serpientes y otros animales en sectores costeros. Por ese motivo, solicitó evitar que los menores permanezcan en el agua o en terrenos bajos sin supervisión.

Ante emergencias, evacuaciones o situaciones que requieran asistencia, recordó que están disponibles las líneas 106 de Prefectura, 101 de Policía y 107 de Emergencias Médicas.

Precauciones para navegantes y embarcaciones

Para quienes circulen por el río, la autoridad marítima recomendó extremar los cuidados ante la presencia de troncos, camalotes y restos flotantes arrastrados por la corriente.

También recordó la obligatoriedad de contar con elementos de seguridad, respetar la capacidad máxima de las embarcaciones y mantener a los pasajeros sentados durante la navegación.

Además, solicitó navegar a más de 200 metros de la costa y a velocidad reducida, para evitar oleajes que afecten a familias de Toma Vieja, Toma Nueva, Los Arenales, Puerto Sánchez, Puerto Viejo y Bajada Grande.

Medidas para kayaks y embarcaciones a remo

En el caso de los kayaks, Prefectura indicó que resulta indispensable utilizar chaleco salvavidas, llevar un remo de repuesto y vestir prendas de colores visibles.

Asimismo, recomendó informar previamente el recorrido, mantenerse alejado de embarcaciones mayores y no abandonar el kayak ante un vuelco. Los menores de 18 años deberán navegar acompañados por adultos.

Para consultar las alturas del río, los interesados pueden comunicarse con Prefectura Paraná al 4314281. También se encuentra disponible información actualizada en los sitios oficiales de Prefectura Naval Argentina y del Instituto Nacional del Agua.