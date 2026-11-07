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Policiales Arroyo de Buenos Aires

Una mujer policía se arrojó a un arroyo y rescató a una jubilada de 76 años atrapada en su auto

Una sargento se lanzó al agua para salvar a una mujer de 76 años que había quedado atrapada en un vehículo semihundido en un arroyo de Ensenada. Su compañera participó del operativo y las cámaras de seguridad registraron el rescate. Ambas resultaron ilesas.

7 de Noviembre de 2026
La escena quedó grabada.
La escena quedó grabada.

Una sargento se lanzó al agua para salvar a una mujer de 76 años que había quedado atrapada en un vehículo semihundido en un arroyo de Ensenada. Su compañera participó del operativo y las cámaras de seguridad registraron el rescate. Ambas resultaron ilesas.

Una mujer policía protagonizó un dramático rescate en Ensenada, provincia de Buenos Aires, durante la mañana de este sábado, cuando se arrojó a un arroyo para salvar a una conductora de 76 años que había quedado atrapada dentro de su automóvil. La protagonista fue la sargento Marcela Corbalán, integrante del Comando de Patrullas, quien logró sacar a la jubilada del vehículo y trasladarla hasta un lugar seguro.

El episodio ocurrió alrededor de las 8.20 en el arroyo Doña Flora, a la altura de la calle Antonio Silva, en el barrio Náutico. Por circunstancias que todavía se investigan, un Ford Focus cayó al agua y quedó semihundido cerca de la orilla, con su conductora en el interior.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la situación fue advertida mediante un llamado al 911, que motivó la intervención de las sargentos Marcela Corbalán y Tamara Rodríguez, quienes acudieron rápidamente al lugar.

 

Una sargento se arrojó al agua para salvar a la conductora

 

Al llegar al arroyo, las dos mujeres policías observaron que el automóvil permanecía parcialmente sumergido y que su conductora no había logrado salir.

Ante el riesgo que representaba la situación, Corbalán decidió ingresar al agua para auxiliar a la mujer de 76 años, que continuaba dentro del habitáculo.

La sargento consiguió sacar a la conductora del Ford Focus y trasladarla hasta la calzada, donde quedó fuera de peligro.

Toda la secuencia fue registrada por las cámaras de monitoreo de la zona, que captaron el momento en que la efectiva policial ingresó al arroyo y concretó el rescate.

 

Cómo se encontraba la mujer rescatada

 

Después del operativo, personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar para evaluar el estado de salud de la conductora.

Los profesionales constataron que la mujer de 76 años se encontraba en buenas condiciones, pese a la situación que había atravesado.

La sargento Marcela Corbalán también fue examinada y no presentó lesiones como consecuencia de su intervención.

Su compañera, Tamara Rodríguez, participó del procedimiento policial desplegado tras el aviso de emergencia.

 

Investigan por qué el auto cayó al arroyo

 

Mientras se completaban las tareas de asistencia, el Ford Focus permanecía semihundido junto a la orilla del arroyo Doña Flora.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la caída del vehículo al agua.

Temas:

mujer policía Marcela Corbalán Tamara Rodríguez rescate policial ensenada
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