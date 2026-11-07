Una camioneta se cruzó de carril y chocó contra un camión en Mendoza: un conductor sufrió graves heridas

Un grave siniestro vial entre una camioneta y un camión ocurrió este sábado por la mañana en el Acceso Este, a la altura de Maipú, Mendoza, y dejó como saldo a un hombre de 32 años con heridas de consideración. El conductor de una Toyota Hilux perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario e impactó contra un transporte de carga que circulaba en sentido opuesto.

El accidente se registró alrededor de las 7:58, en inmediaciones del cruce con calle Las Margaritas. Tras recibir varios llamados a la línea de emergencias 911, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) dispuso el envío de efectivos policiales, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y Bomberos Voluntarios de Maipú.

Según los primeros datos recabados en el lugar, la víctima, identificada por sus iniciales R. T., circulaba de oeste a este cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el dominio de la camioneta y se cruzó hacia el carril contrario.

Cómo ocurrió el choque entre la camioneta y el camión

La Toyota Hilux impactó contra el lateral izquierdo de un camión Fiat Iveco, conducido por un hombre de 56 años, identificado como G. A., que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia de la violencia del impacto, el conductor de la camioneta sufrió lesiones de gravedad y necesitó asistencia médica inmediata.

Los profesionales del SEC acudieron al lugar, estabilizaron al herido y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Perrupato, ubicado en San Martín.

El conductor sufrió una fractura expuesta y fue operado

Una vez en el centro asistencial, el hombre de 32 años fue examinado por el médico de guardia, quien le diagnosticó politraumatismos y una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo.

Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales determinaron su ingreso inmediato al quirófano para recibir atención quirúrgica.

Mientras tanto, las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

Alcoholemia negativa y desvíos en el tránsito

Durante el operativo, personal interviniente practicó el correspondiente control de alcoholemia al conductor del camión, de 56 años.

El resultado fue negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, según los datos difundidos sobre el procedimiento.

El siniestro también provocó complicaciones en la circulación vehicular sobre el Acceso Este, debido a la presencia de los vehículos involucrados y al despliegue de los equipos de emergencia.

Para permitir el tránsito en dirección oeste, las autoridades viales implementaron un desvío a unos 250 metros de calle Las Margaritas, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.