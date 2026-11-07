Accidente de una moto en Avenida Zanni: el conductor sigue grave y un testigo aportó detalles

El hombre de 33 años que chocó en moto contra un contenedor en avenida Zanni, en Paraná, permanece internado en grave estado en el Hospital San Martín. El comisario principal Jorge Pérez informó a Elonce que el paciente está estabilizado en terapia intensiva y que, según el último informe médico recibido por la Policía, las próximas 48 horas serán importantes para evaluar su evolución.

"Está estabilizado en una unidad de terapia intensiva", precisó Pérez, jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública. El comisario indicó que el parte era reciente y que el conductor seguía bajo observación por las lesiones que sufrió en el impacto.

El motociclista, de apellido Moreno, vive en la capital entrerriana. Viajaba solo y fue la única persona lesionada en el siniestro, según explicó el jefe policial.

Dónde y a qué hora ocurrió el impacto

El choque se produjo minutos antes de las 3 de este sábado 7 de noviembre. Moreno circulaba de norte a sur por avenida Zanni y ya había pasado Almafuerte cuando, a pocos metros de calle Provincias Unidas, perdió el control de la Yamaha XTZ que conducía.

El rodado impactó contra un contenedor metálico de residuos del municipio. "Colisiona contra este contenedor de basura metálico y provoca enseguida la caída", describió Pérez al reconstruir la secuencia.

Tras el golpe se dio aviso al servicio de emergencias 107. Una ambulancia trasladó al conductor al Hospital San Martín, donde quedó internado por lesiones de consideración.

Qué le contó un testigo a la Policía

Los primeros policías en llegar fueron efectivos de la Comisaría Tercera. Allí hablaron con una persona que presenció el choque y les dio una primera versión de lo sucedido.

Según explicó Pérez, el testigo indicó que el conductor de la moto habría perdido el control sin que interviniera otro vehículo. "No hubo partícipe involucrado, ningún tercero", señaló el comisario al transmitir ese relato.

La versión ubica la caída inmediatamente después del golpe contra el contenedor. Las causas de la pérdida de control todavía se investigan.

Qué buscan en las cámaras y qué analizarán las pericias

La Comisaría Tercera releva cámaras particulares cerca de la esquina de Zanni y Provincias Unidas. Pérez explicó que a ese material se sumarán las imágenes del sistema de videovigilancia de la División 911.

La División Accidentología Vial y la Dirección General de Policía Científica realizaron pericias en el lugar. El comisario señaló que, para reconstruir el choque, se tendrán en cuenta "el estado del tiempo" a esa hora y la velocidad de circulación.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso. El relevamiento de las cámaras permitirá cotejar el relato del testigo con los registros disponibles y precisar qué ocurrió antes del impacto.