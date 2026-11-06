Bajo la lluvia, Turf cerró la primera noche de shows en la Fiesta Nacional de la Avicultura

REDACCIÓN ELONCE
A pesar de las precipitaciones, el grupo liderado por Joaquín Levinton hizo cantar al público. La grilla artística continuará este sábado con la presentación de El Polaco y el domingo Soledad Pastorutti.
Este viernes comenzó la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo. A pesar de la lluvia que se desató en gran parte de Entre Ríos, la banda Turf adelantó su presentación y subió el escenario pocos minutos antes de lo previsto. El grupo liderado por Joaquín Levinton hizo cantar y bailar al público que esperó bajo los paraguas.
El grupo hizo sonar sus populares temas como Pasos al costado; Magia blanca; Loco un poco y Yo no me quiero casar, ¿y usted?.
La Fiesta Nacional de la Avicultura se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
Además, la primera velada tuvo a la Banda Militar de Música II Brigada Aérea "Brigadier Gral. Antonio Parodi", como una de las protagonistas de los espectáculos musicales. Cabe recordar que el encuentro se desarrolla hasta el domingo 8 en el predio ferial ubicado en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga, con apertura desde las 18 y las actuaciones principales de Turf, El Polaco y Soledad Pastorutti.
La actividad artística del escenario principal comenzó a las 21 con la presentación de Vibremos Estudio de Danza, que abrió la programación de espectáculos de la noche.
Posteriormente, se presentó Tiana y Te Re Suena; seguidos por La Sin Nombre y Meri Velázquez. Se prevé que a las 23:20 suba al escenario Maple, que antecedería a uno de los espectáculos más esperados de la jornada inaugural: Turf, banda anunciada para la medianoche.
Una puesta en escena para toda la comunidad
La celebración cuenta con dos escenarios, un pabellón dedicado a la producción avícola, espacios comerciales y propuestas gastronómicas. Además, se realizará el concurso de pollo al disco solidario, que distribuirá 20 millones de pesos en premios entre las instituciones participantes.
La cartelera artística tendrá como protagonistas a tres figuras nacionales. Tras la presentación de Turf este viernes, El Polaco actuará el sábado 7 y Soledad Pastorutti estará a cargo del cierre del domingo 8.
Los espectáculos se realizarán en el escenario principal, mientras que un segundo espacio estará destinado a músicos jóvenes de Crespo y otras localidades entrerrianas.