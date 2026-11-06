Fotos: color y emoción en el tradicional desfile de delegaciones de la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano

La Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano dio inicio este viernes 6 de noviembre en Bovril, departamento La Paz, con el tradicional desfile de delegaciones que marcó el comienzo de una nueva edición del encuentro cultural. La celebración convocó a más de 1.000 participantes de diferentes localidades, que llegaron para compartir jornadas dedicadas al arte, el folclore y las costumbres de Entre Ríos.

El desfile de delegaciones fue una de las actividades centrales de la apertura y permitió presentar a los grupos que forman parte del encuentro. Niños y jóvenes participaron de una jornada que puso en primer plano la identidad cultural de la provincia y el valor de las tradiciones transmitidas entre generaciones.

La convocatoria reunió a delegaciones que representan a distintas comunidades entrerrianas, con el objetivo de compartir expresiones artísticas y fortalecer los vínculos entre los participantes. La música, las danzas tradicionales y el entusiasmo de los más pequeños fueron protagonistas del comienzo de la fiesta.

Más de 1.000 gurises y 25 delegaciones

La 47ª edición reunió a 25 delegaciones provenientes de diferentes puntos de Entre Ríos. Entre las localidades representadas se encontraron Hernández, Sir Leonard, Piedras Blancas y Yeso Oeste, cuyos participantes llegaron acompañados por docentes, familiares y responsables de cada grupo.

El desfile permitió visibilizar la diversidad de comunidades que forman parte de la fiesta, una celebración que cada año convoca a niños de distintas edades para participar en competencias deportivas, presentaciones musicales y expresiones artísticas.

La jornada inaugural también incluyó actividades en el Polideportivo Municipal, donde se desarrollaron las primeras presentaciones. La Escuela Privada de Educación Integral Nº 14 Sendero de Luz participó de la apertura artística, en una programación que tuvo a los gurises como principales protagonistas.